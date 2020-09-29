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В конкурсе на модернизацию Центрального парка участвуют архитекторы из 15 стран

В конкурсе на модернизацию Центрального парка участвуют архитекторы из 15 стран
Иллюстрация: пресс-служба РУСАЛ

Конкурс заинтересовал почти 200 архитектурных бюро и компаний из 33 государств, в итоговом списке оказались претенденты из 15 стран, финалистов назовут 6 октября 2020 года.

#НОВОСТИ

Жюри конкурса возглавил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Больше всего участников из России – 51 компания из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Кемерова, Томска, Ярославля. Есть и красноярские архитекторы. Из зарубежных стран в лидерах компании Великобритании – пять заявок, три из Нидерландов, по две компании из США и Франции, а также представители Австралии, Германии, Индии, Казахстана, КНР, Румынии, Словакии, Швеции и Японии.

В состав жюри вошли признанные российские и международные эксперты по развитию и реновации общественных и исторически ценных пространств. В их числе директор по развитию региональных парков региона Антверпен (Бельгия) Питер Вердик  – международный куратор конкурса, Ирина Крымова – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, директор Urban Policy Institute, советник президента Союза архитекторов России Евгения Муринец.

Жюри должно выбрать трех финалистов, эти команды получат по 900 000 рублей. По результатам голосования жюри и распределения мест в финале команды дополнительно получат: победитель – 1 800 000 рублей, участник, занявший второе место, – 1 000 000 рублей, участник, занявший третье место, – 500 000 рублей.

Мы уверены, что финалисты смогут предложить решения мирового уровня, которые смогут сделать парк единым рекреационным ресурсом для жителей, наряду с Историческим кварталом, площадью Революции, сквером Сурикова и набережной Енисея. Этот опыт и идеи могут стать источником и следующих преобразований в Красноярске и других городах региона», – отмечает Евгений Никитин, генеральный директор РУСАЛа.

Напомним, конкурс проводится по инициативе компании.

После реконструкции Центральный парк должен представить новый уровень благоустройства. Нам нужно превратить его в образцовое пространство», – считает глава Красноярска Сергей Ерёмин.

 

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