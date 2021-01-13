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«Исторический квартал» Красноярска повысили до культурного наследия

«Исторический квартал» Красноярска повысили до культурного наследия
Иллюстрация: ookn.ru

Теперь его включат в единый государственные реестр подобных объектов. Правда, называться там он будет иначе. Скажется ли это на скорости реставрации, неизвестно.

#НОВОСТИ
Красноярский «Исторический квартал» получил статус культурного наследия народов Российской Федерации. Об этом сообщают на сайте службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.
 
Соответствующий приказ был подписан 11 января 2021 года. Теперь «Квартал» включат в единый государственный реестр таких памятников как объект культурного наследия регионального значения.
 
Называться в этом перечне он будет «Городской квартал с римско-католическим костелом».
 
Также приказом утверждены предмет охраны и границы территории объекта.
 
Напомним, что реставрация «Исторического квартала» (расположен в районе улиц Карла Маркса, Горького, Бограда, Декабристов) началась в 2017 году. Закончить работы здесь планируют в 2025-м. В августе 2020-го реставраторы объявили о готовности первого дома.
Автор: Евгений Волошинский
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