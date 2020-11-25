Сергей Еремин: Красноярск станет городом–парком

Три года назад, когда избранный мэром Сергей Еремин говорил о «столичности» Красноярска, это воспринималось как метафора. Сегодня красноярцы не сомневаются: родной город достоин самого лучшего.

Запущенный марафон изменений пробудил и в нас, и в самом городе здоровые амбиции, которые проиллюстрированы конкретными примерами преображения. Красноярску будто бы подняли планку — выше, качественнее, масштабнее, стремительнее.

Однако в беседе о сделанном, претворенном Сергей Еремин то и дело обращается к новым проектам, перспективам, тому образу Красноярска, который он стремится воплотить в реальности.

Благоустроительный «пинг-понг»

Общественные пространства, парки и скверы, «прошивающие» город, связывающие территории в единое пешеходное кольцо, — таким Красноярск видит мэр уже в ближайшем будущем. Самым любимым проектом преображения он называет Ярыгинскую набережную.

— Общественные пространства — это не просто насущная потребность современного города. Это моя внутренняя философия. Город должен все больше и больше отдавать людям. Однако есть момент, который давно вызывал мое неприятие. Это социальный диспаритет между районами: центр всегда доминировал, он и должен доминировать, но нельзя упускать и другие районы. Особенно этот дисбаланс был заметен между левым и правым берегами. У меня прямо камень с души упал, когда мы сделали Ярыгинскую набережную, — огромное дело сдвинули с мертвой точки! И это только начало. К примеру, делаем Восточный вход на Столбы, ответ левого берега — обустройство Гремячей гривы; получается такой благоустроительный «пинг-понг» между берегами. На следующий год совместно с агентством молодежной политики края будем обустраивать Николаевскую сопку на левом берегу, потом на правом возьмемся за Торгашинский хребет и обустройство инфраструктуры правобережного экокластера.

Сколько всего общественных пространств появилось в Красноярске за последние три года?

— Нам удалось создать более 70 новых и реконструированных общественных пространств. Хотя на старте заявлялось 30, и тогда казалось, что и это сделать будет сложно. Сейчас мы уже говорим о большом городском пешеходном парковом кольце. Я считаю неправильным такой подход, когда отдельные благоустроенные участки разбросаны по городу. Созданные общественные пространства нужно по максимуму соединять непрерывными пешеходными цепочками, создавая маршруты для прогулок, которые бы по возможности не пересекались с автомобильным транспортом. Некоторые из них уже начали просматриваться. Например, сквер Дзержинского — Центральный парк — Исторический квартал — Центральная набережная. А по набережной можно хоть до Качи дойти или на Татышев свернуть. На улице Маркса в районе БКЗ снова появится пешеходный мост — вместо того, что ранее был снесен по причине аварийного состояния. По аналогии будем создавать прогулочные маршруты и на правом берегу. К примеру, такое пешеходное пространство вырисовывается в районе сквера Энтузиастов — ул. Вавилова –– ТЮЗа. В следующем году планируем обустроить бульвар Маяковского. Также начнем благоустраивать набережную в районе торгового центра «Красноярье».

В Ленинском районе создаем променад на пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — от «Спутника» до парка им. 1 Мая. В перспективе через парк выйдем к набережной. Здесь тоже получится замкнутый парковый кластер. В каждом районе города должны быть такие зоны. Например, в Зеленой Роще в этом году мы вели благоустройство скверов на ул. Устиновича и Ферганской, парка «Гвардейский». Продолжим эту работу в следующем году. Там получится огромный парковый комплекс, а в перспективе восстановление пешеходного моста через протоку позволит соединить набережную вдоль пр. Ульяновский с островом Татышев. Представляете, у нас тогда вообще получится город-парк: можно создать единое пешеходное пространство от парка «Гвардейский» до Николаевского моста!

Станет ли Центральный парк жемчужиной такого города-парка?

— Центральный парк имени Горького ждет уникальная реновация. Я напомню, что ранее был объявлен международный архитектурный конкурс на лучшую концепцию его развития. Его проводит компания РУСАЛ, которая выступает инвестором проекта. Детально свои предложения по реновации парка до конца текущего года представят три компании с российско-зарубежным участием — их выбрало специальное жюри конкурса под руководством губернатора края Александра Усса. А вообще, к нашему парку проявили интерес архитекторы из Франции, Британии, Японии… Всего из 37 городов мира!

Хорошенько пропылесосить!

«Нам нужна гигиена города» — еще одна яркая ереминская цитата, поразившая горожан: ну не сам же он будет чистоту наводить? Оказалось, что будет.

— Я добираюсь до работы порой разными маршрутами, часто хожу пешком. Если вижу, что на какой-то территории нужно навести порядок, то тут же через мессенджер нашим руководителям городских служб отправляю фото «безобразия». Они уже привыкли, что их утро начинается с моего сообщения или звонка.

Такая «ручная настройка» эффективна?

— Город однозначно стал чище. Процесс этот не такой быстрый, как хотелось бы. Моя задача — не «ткнуть носом», а выработать у всех — от начальника до дворника — ответственный подход к делу. Чтобы каждый стремился навести порядок на своей территории. Считаю, что в этом плане за последние годы мы добились хороших результатов. Но, конечно, чистота в городе — это комплексный, системный процесс, эффективность которого во многом зависит от применения новых технологий. Именно поэтому так настойчиво внедряем в городе вакуумную уборку с помощью больших уличных пылесосов. Да, город надо пылесосить! Благодаря новым подходам к уборке содержание пыли в атмосфере Красноярска уже снизилось в несколько раз. — Город однозначно стал чище. Процесс этот не такой быстрый, как хотелось бы. Моя задача — не «ткнуть носом», а выработать у всех — от начальника до дворника — ответственный подход к делу. Чтобы каждый стремился навести порядок на своей территории. Считаю, что в этом плане за последние годы мы добились хороших результатов. Но, конечно, чистота в городе — это комплексный, системный процесс, эффективность которого во многом зависит от применения новых технологий. Именно поэтому так настойчиво внедряем в городе вакуумную уборку с помощью больших уличных пылесосов. Да, город надо пылесосить! Благодаря новым подходам к уборке содержание пыли в атмосфере Красноярска уже снизилось в несколько раз.

Еще одно направление, которым мы активно занимаемся, — это работа с «белыми пятнами», бесхозными территориями, за которыми никто не следит. Как результат — почти 900 «белых пятен» за три года уже исчезло с карты города, у каждого такого участка земли теперь появился хозяин. И эта работа продолжается.

Год без шаблонов

Когда Сергея Еремина выбрали мэром, он считал, что самым сложным годом станет 2018-й — время подготовки к проведению Универсиады-2019. Пандемия, самоизоляция… Тогда все это невозможно было даже представить.

— Начиная с марта 2020 года ситуация менялась каждый день и не предполагала ни одного шаблонного решения. Пришлось изучать опыт других стран. Да что там стран — мы даже читали про чумные эпидемии Средневековья, про «испанку» в начале XX века — проводили параллели. Весь мир впервые столкнулся с эпидемией такого масштаба и силы. Безусловно, она нанесла ощутимый удар и по экономике Красноярска — прямые потери муниципального бюджета составили миллиард рублей. Однако нам удалось не влезть в долги и продолжить работу по оптимизации и сокращению расходов на обслуживание кредитов за счет их рефинансирования под более низкий процент.

Как муниципалитет помогал бизнесу?

— Наиболее сложной ситуация была в тот период, когда начали приостанавливать работу предприятий. Причем многие секторы экономики полгода не функционировали, например, ресторанное обслуживание. Поэтому мы всеми силами пытались стимулировать предприятия общепита расширять уличную активность. Если в прошлом году у нас, может, с десяток ресторанов вышли работать на свежий воздух, то в этом году — практически все в центре города и некоторые в других районах. Что касается мер поддержки бизнеса, то муниципалитет сделал все, что от него зависит, чтобы снизить налоговую и прочие нагрузки на предпринимателей. Это и практически обнуление арендной платы (снижение ее до 1 %) за муниципальное имущество и землю. Вдвое (с 15 % до 7,5 %) снижена ставка налога по ЕНВД для отраслей, отнесенных к наиболее пострадавшим в условиях пандемии (бытовые услуги, автотранспортные, услуги по временному проживанию, общепит и т. д.), на 25 % (с 15 % до 11,25 %) — для розничной торговли. Эта мера поддержки охватила 95 % городских плательщиков ЕНВД. Приостановили снос временных сооружений, исключив только те объекты, где были зафиксированы факты нелегальной торговли алкоголем и которые попадали в зону работ по ремонту улиц и благоустройству. Также предусмотрели меру авансирования работ подрядчиков по муниципальным контрактам. Меры поддержки коснулись не всех. Здесь нужно было очень аккуратно балансировать между нашими возможностями, полномочиями и потребностями бизнеса. Ведь любая мера — это выпадающие доходы бюджета города, а значит, какие-то городские задачи могут остаться нерешенными. Но вы знаете, что самые различные меры поддержки и бизнеса, и граждан были разработаны и реализуются на краевом и федеральном уровнях. Думаю, что это позволило частично нивелировать негативное влияние пандемии на социально-экономическое развитие города.

Три года в кресле мэра. Полет нормальный? Какие ощущения?

— Полет нормальный, и такое ощущение, что моя семья за три года выросла на один миллион сто тысяч человек.

Беседовала Юлия Чанчикова