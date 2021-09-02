«Роев ручей» закрыл «Прищепку». На ремонт
Вернуть парк к жизни обещают к следующему летнему сезону. Однако у предпринимателей, арендующих там торговые площади, уверенности в таком исходе пока нет.
Уведомляем вас, что с целью сохранения вашей безопасности парк „Прищепка“ закрывается 2 сентября до следующего летнего сезона», — сказано в сообщении.
Слишком много противоречий между сторонами процесса этого слияния. Мы не уверены, что они, в конечном итоге, смогут договориться», — сказал собеседник DK.RU.
В Красноярске у ТЦ Red Sail на Взлетке открылся интерактивный парк с динозаврами. Проект реализовали специалисты из творческой мастерской «Матео». Вход платный.
Архитекторы презентовали проект реконструкции Центрального парка. Изменится многое
Проект реконструкции Центрального парка разработали специалисты российско-британского консорциума под лидерством «МАП». Они выиграли архитектурный конкурс.
од Театральной площадью в Красноярске построят подземный паркинг
О возможности ее появления в этом месте власти говорили еще шесть лет назад, когда проект реновации культового места для красноярцев представили публике.