«Роев ручей» закрыл «Прищепку». На ремонт

Вернуть парк к жизни обещают к следующему летнему сезону. Однако у предпринимателей, арендующих там торговые площади, уверенности в таком исходе пока нет.

Пляж-парк «Прещепка» закрылся на ремонт. Об этом на своей странице в Instagram сообщил парк флоры и фауны «Роев ручей», который теперь будет управлять «Прищепкой».

Уведомляем вас, что с целью сохранения вашей безопасности парк „Прищепка“ закрывается 2 сентября до следующего летнего сезона», — сказано в сообщении.

К следующему лету в парке обещают провести «работу по ремонту, благоустройству и расширению территории». Что именно измениться в «Прищепке», в «Роевом ручье» не говорят, пообещав лишь постараться учесть пожелания красноярцев.

Также остается неясным на каких условиях парк продолжит работать с арендаторами торговых площадей в нем. Один из них, на условиях анонимности, рассказал DK.RU, что у предпринимателей вообще нет уверенности, что парк в следующем году сможет нормально работать.

Слишком много противоречий между сторонами процесса этого слияния. Мы не уверены, что они, в конечном итоге, смогут договориться», — сказал собеседник DK.RU.

Напомним, что парк «Прищепка» открылся в 2018 году. Обустраивала его компания «Зеленый мир», которая потом им и владела. Однако весной 2021 года стало известно, что муниципальный парк «Роев ручей» планирует разбить по соседству с «Прищепкой» (на бывших землях совхоза «Октябрьский») свою рекреационную зону, к которой, как потом выяснилось, решили присоединить и уже существующий здесь частный парк.

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