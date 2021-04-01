Рядом с «Ветлужанкой» разобьют большой парк

Парк будет обустраивать команда «Роева ручья», если удастся объединить несколько мелких участков в один огромный.

О планах красноярским СМИ сообщил директор парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань.

Новый парк расположится рядом с действующей «Прищепкой». В него войдут два озера и ручей Серебряный. Для этого потребуется объединить несколько мелких участков в один. В настоящее время этот процесс находится в стадии судебных разбирательств.

По словам Андрея Горбаня, это «малопонятные» участки. Ранее там размещались объекты совхоза «Октябрьский», затем их начали захватывать под постройку коттеджей. С осени земли стали передавать в собственность парка.

В настоящее время территория будущего парка находится в заброшенном состоянии и требует не только благоустройства, но и рекультивации. Также на участках есть недострои, берега замусорены.

Андрей Горбань подчеркивает, что пока точно неизвестно, будет ли заниматься новым парком именно «Роев ручей», однако делится видением нового рекреационного проекта.

Это должна быть зона семейного отдыха, как показал опрос жителей соседних микрорайонов. Они хотят, чтобы отдых при этом был экологичным. Там рядом находится парк «Прищепка», который задает тренд на развитие этой территории. Нужно как минимум сделать не хуже. Я думаю, с основателями «Прищепки» (ООО СХП «Зеленый мир» — ред.) удастся найти общий язык», – комментирует н-н Горбань.

Среди и идей директора «Роева ручья» — летний каток из искусственного льда под открытым небом, аквапарк и активити-парк в бывших недостроях, дворик для хаски. Что касается зоопарка, то он на территории нового объекта не планируется.

Точные сроки строительство парка не озвучиваются. Однако Андрей Горбань считает, что при благоприятном стечении обстоятельств, проект может быть реализован к 400-летию Красноярска.

Проект потребует существенного финансирования — сотен миллионов рублей. По словам Горбаня, бюджетные средства на это тратиться не будут, это будет муниципально-частное партнерство. Но пока конкретных инвесторов нет.

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