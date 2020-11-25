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Человек года-2020. Общественные пространства: частные инициативы

Человек года-2020. Общественные пространства: частные инициативы
Иллюстрация: ДК Красноярск

В этом году состоялась премьера номинации, посвященной созданию современной, комфортной городской среды. Рассматривались только частные инициативы по преображению Красноярска в отрезке 2018–2020 гг.

#НОВОСТИ

Эдуард Губарев
пляж-парк «Прищепка» (СХП «Зеленый мир»)

Человек года-2020. Общественные пространства: частные инициативы 1Пляж-парк «Прищепка» открылся в середине лета 2018 года и быстро стал излюбленным местом отдыха красноярцев. Буквально за несколько месяцев его создателям удалось преобразить бесхозную запущенную территорию и сделать живописное общественное пространство.
 
В 2019 году парк уже занял 3 га площади с двумя чашами бассейнов с подогревом под открытым небом. 
 
Цифра: инвестиции в проект составили 100 млн рублей. Это полностью частный проект. Концепция пляж-парка — летний отдых в черте города на территории с живописным ландшафтом и качественным сервисом.
 
Человек года-2020. Общественные пространства: частные инициативы 2
 

Алексей Дьяченко,
директор Красноярского представительства ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Выполнение работ по благоустройству части левобережной набережной реки Енисей, реки Кача и прилегающих территорий

Человек года-2020. Общественные пространства: частные инициативы 3Обновленная левобережная набережная, открывшаяся в октябре 2018 года, стала символом преображения Красноярска. Любимейшее место отдыха горожан наконец обрело черты «столичности», благоустройства европейского уровня. «Норникель» взял на себя расходы по финансированию преображения набережной, будучи генеральным спонсором Универсиады и понимая, что визитная карточка Красноярска должна быть действительно самым красивым и благоустроенным местом краевого центра.
 
На участке от музейного центра до устья Качи были проведены изыскательские работы, устройство освещения и декоративной подсветки, ремонт покрытия, озеленение, устройство детских и спортивных площадок, мест отдыха, организация вспомогательных мест эксплуатации территории, обеспечение доступной среды для маломобильных граждан. Обустраивались локации по всей набережной.
 
Цифра: инвестиции в проект составили 167 млн рублей.
 
Человек года-2020. Общественные пространства: частные инициативы 4
 

Евгений Никитин,
генеральный директор компании «РУСАЛ»
Парковая ось (Площадь Революции и сквер Сурикова)

Человек года-2020. Общественные пространства: частные инициативы 5В 2018 году Красноярск готовился к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады. Перед регионом стояла задача достойно провести игры и встретить гостей и участником международного спортивного события. Губернатор края Александр Усс лично обратился к сибирскому промышленнику Олегу Дерипаске за поддержкой, и он поддержал этот проект. Архитекторы предложили обустроить сквер Сурикова и Площадь революции так, чтобы они стали максимально комфортными и уютными. РУCАЛ взял на себя организацию разработки концепции благоустройства, проектированию и финансированию проекта. В каждом пространстве сделали новое освещение, дорожки, разбили газоны, установили скамейки для отдыха в любой компании, деревянные пергoлы, качели, которые стали настоящим трендом благоустройства Красноярска.
 
Цифра: на работы по благоустройству сквера Сурикова и площади Революции компания РУСАЛ направила более 100 млн рублей.
 
Человек года-2020. Общественные пространства: частные инициативы 6
 

Максим Широков,
генеральный директор ПАО «Юнипро»
«Благоустройство территории часовни Параскевы Пятницы в г. Красноярске» (Покровский парк)

Человек года-2020. Общественные пространства: частные инициативы 7Открытие Покровского парка состоялось осенью 2018 года. В трех примыкающих скверах площадью 10 тыс. кв. м создано несколько тематических локаций, в которых разместили амфитеатр для городских мероприятий под открытым небом, обустроены пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны. В парке обустроили детскую площадку, а также зону для выгула и дрессировки собак. Пространство украшено ландшафтными формами и озеленением. Общая протяженность новых пешеходных дорожек составила более километра. Для посетителей парка построили визит-центр, где разместились сувенирная лавка и кафе, туалеты и комната матери и ребенка. Рядом с парком обустроили парковку на 100 автомобилей, на ней предусмотрена зона остановки автобусов и места для инвалидов. В Покровском парке проведена масштабная работа по созданию современной системы освещения. Для разработки проекта была привлечена компания, которая проектировала иллюминацию в московском парке «Зарядье». Помимо установки современной системы паркового освещения была модернизирована подсветка часовни Параскевы Пятницы и склона Караульной горы.
 
Цифра: инвестиции в проект ПАО «Юнипро» составили 98,5 млн рублей.

 

Человек года-2020. Общественные пространства: частные инициативы 8

 

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