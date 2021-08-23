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«Вулкан» с цветным дымом и динозавры: на Взлетке открылся интерактивный парк «Юкка»

«Вулкан» с цветным дымом и динозавры: на Взлетке открылся интерактивный парк «Юкка»
Иллюстрация: Инстаграм Сергей Еремин

В Красноярске у ТЦ Red Sail на Взлетке открылся интерактивный парк с динозаврами. Проект реализовали специалисты из творческой мастерской «Матео». Вход платный.

#НОВОСТИ

Свое название пространство получило в честь вечнозеленого растения.

Большую часть парка занимают динозавры. Для детей также приготовили мини-кинотеатр, в котором будут показывать документальные фильмы о динозаврах и мультики. Сама кино-площадка находится в «вулкане» диаметром 12 метров, который извергает цветной дым.

Еще из интересного — огромная песочница с фигурой осьминога. А для любителей животных — интерактивная зона с кроликами.

«Вулкан» с цветным дымом и динозавры: на Взлетке открылся интерактивный парк «Юкка» 1В парке уже побывал мэр Красноярска Сергей Еремин. Его восхитила идея энтузиастов.

Сколько же было радости в глазах ребятишек, умудрившихся первыми залезть на шею зеленым гигантам!», — рассказал градоначальник.

«Вулкан» с цветным дымом и динозавры: на Взлетке открылся интерактивный парк «Юкка» 2Отметим, вход в парк платный. Цена за вход ребенка и его сопровождающего 350 рублей. Вход для одного взрослого стоит 200 рублей. Для многодетных семей действует скидка 20%, а для детей с ограниченными возможностями 50%.

Объем средств, вложенных в создание парка, в компании «Матео» не назвали. 

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Автор: Юлия Тарабан
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