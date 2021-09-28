Красноярцев зовут на светомузыкальное шоу на Театральной площади. Последнее в этом сезоне
Шоу светомузыкального фонтана пройдет на Театральной площади 30 сентября. Красноярцы увидят, как струи воды будут танцевать под аккомпанемент 50-ти мелодий.
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Встретимся на «Бульваре цветов»
Желание изменить мир вокруг себя, пожалуй, главный двигатель настоящих трансформаций. Компания «Арбан» создает общественные пространства в Красноярске.
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В Красноярске завершают благоустройство «Юдинского сада»
Эту территорию в 2020 году выбрало большинство красноярцев в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
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Фонтан «Северное сияние» заиграет по-новому. В Солнечном
Цветомузыкальный фонтан «Северное сияние» открылся после реставрации в Солнечном. Преображение стало частью работ по благоустройству сквера имени Бориса Ряузова.
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Утки-качалки и «Кочкодром» появятся на острове Татышев
В мае 2022 года на острове Татышев оборудуют новую детскую площадку. Она станет самой большой в городе. Расположится площадка рядом с вантовым мостом. Обустройство проведут в два этапа.