Красноярцев зовут на светомузыкальное шоу на Театральной площади. Последнее в этом сезоне

Шоу светомузыкального фонтана пройдет на Театральной площади 30 сентября. Красноярцы увидят, как струи воды будут танцевать под аккомпанемент 50-ти мелодий.

Начнется программа с мелодии, которая звучала на торжественном открытии светомузыкального фонтана в 2010 году, а завершится — трогательной композицией. Прозвучат как классические, так и современные композиции.

Всего в шоу горожане смогут увидеть работу 23 комбинаций водных струй, каждую из которых будет сопровождать свой режим динамической подсветки, состоящей из 1300 фонарей.

Начнется светомузыкальное шоу в 20 часов и будет радовать горожан в течение двух часов.

Это шоу станет завершением сезона фонтанов в Красноярске. Уже 1 октября специалисты приступят к работам по консервации всех городских водных сооружений на зиму.

Напомним, что в городе 30 водных сооружений, которые обслуживаются специалистами службы эксплуатации фонтанов МП «Управление зеленого строительства».

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