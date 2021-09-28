Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.09
72,50
84,67
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцев зовут на светомузыкальное шоу на Театральной площади. Последнее в этом сезоне

Красноярцев зовут на светомузыкальное шоу на Театральной площади. Последнее в этом сезоне
Иллюстрация: admkrsk.ru

Шоу светомузыкального фонтана пройдет на Театральной площади 30 сентября. Красноярцы увидят, как струи воды будут танцевать под аккомпанемент 50-ти мелодий.

#НОВОСТИ
Начнется программа с мелодии, которая звучала на торжественном открытии светомузыкального фонтана в 2010 году, а завершится — трогательной композицией. Прозвучат как классические, так и современные композиции.
 
Всего в шоу горожане смогут увидеть работу 23 комбинаций водных струй, каждую из которых будет сопровождать свой режим динамической подсветки, состоящей из 1300 фонарей.
 
Начнется светомузыкальное шоу в 20 часов и будет радовать горожан в течение двух часов.
 
Это шоу станет завершением сезона фонтанов в Красноярске. Уже 1 октября специалисты приступят к работам по консервации всех городских водных сооружений на зиму.
 
Напомним, что в городе 30 водных сооружений, которые обслуживаются специалистами службы эксплуатации фонтанов МП «Управление зеленого строительства».
 
Читайте также:
 

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На съемки «Ёлок» пришли более 2 тысяч красноярцевНа съемки «Ёлок» пришли более 2 тысяч красноярцев
  • В Красноярске закрываются микрофинансовые организацииВ Красноярске закрываются микрофинансовые организации
  • Вывезти бизнес. Красноярский дилерский центр Motor24 вошел в созвездие Mercedes-BenzВывезти бизнес. Красноярский дилерский центр Motor24 вошел в созвездие Mercedes-Benz
  • Промышленность в Красноярском крае очнулась от пандемииПромышленность в Красноярском крае очнулась от пандемии
  • Куда устроиться в Красноярском крае, чтобы получать 150 тысяч?Куда устроиться в Красноярском крае, чтобы получать 150 тысяч?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.