«Северное сияние» заиграет по-новому в Солнечном
Цветомузыкальный фонтан «Северное сияние» открылся после реставрации в Солнечном. Преображение стало частью работ по благоустройству сквера имени Бориса Ряузова.
Фонтан является одной из визитных карточек района.
В центре находится скульптура «Северный олень, зацепивший рогами солнце», а внутри расположена дорожка, по которой можно гулять среди струй воды.
Отметим, общественное пространство преобразили по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Читайте также:
-
«КрасКом» снова запускает речной фонтан: Енисей пришел к норме
Уровень воды в Енисее возвращается к допаводковым значениям, поэтому в «КрасКоме» сегодня снят режим повышенной готовности. Он был введен еще в апреле в связи с угрозой подтопления водозаборов.
-
«Путинский» сквер в Солнечном построят за 36 миллионов рублей
Мэрия Красноярска определилась с подрядчиком на благоустройство нового парка в микрорайоне Солнечный. Работы выполнит ООО СПК «Сфера», если результаты торгов не будут оспорены в течение 10 дней.
-
Мэрия Красноярска ищет подрядчика на обслуживание фонтанов за 35 млн рублей
Городская администрация ищет подрядчика для выполнения работ по содержанию фонтанов в городе. Что должен будет делать подрядчик и на каких объектах?