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«Северное сияние» заиграет по-новому в Солнечном

«Северное сияние» заиграет по-новому в Солнечном
Иллюстрация: Яндекс

Цветомузыкальный фонтан «Северное сияние» открылся после реставрации в Солнечном. Преображение стало частью работ по благоустройству сквера имени Бориса Ряузова.

#НОВОСТИ

Фонтан является одной из визитных карточек района.

В центре находится скульптура «Северный олень, зацепивший рогами солнце», а внутри расположена дорожка, по которой можно гулять среди струй воды.

Отметим, общественное пространство преобразили по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

 

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Автор: Юлия Тарабан
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