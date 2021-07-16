«КрасКом» снова запускает речной фонтан: Енисей пришел к норме

Уровень воды в Енисее возвращается к допаводковым значениям, поэтому в «КрасКоме» сегодня снят режим повышенной готовности. Он был введен еще в апреле в связи с угрозой подтопления водозаборов.

Как сообщили в компании, по данным водомерного поста в районе водозабора острова Отдыха уровень Енисея составляет 235 см. В пик паводка вода в реке поднималась к пяти метрам, при этом критический уровень, который угрожает работе водозаборов и санитарной безопасности города – 640 сантиметров.

Сегодня вечером «КрасКом» запустит речной фонтан у острова Посадный. Его работа была прекращена в конце мая, когда Красноярская ГЭС начала пропускать паводок, и уровень воды в Енисее поднялся.

Фонтан будет работать по прежнему графику: пятница-суббота с 20-00 до 23-00 часов. Подсветка будет включаться одновременно с освещением Коммунального моста.

Напомним, сегодня на Красноярской ГЭС закрыли последний затвор, теперь станция пропускает воду только через гидроагрегаты.

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