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«КрасКом» проверяет надежность канализационных дюкеров

«КрасКом» проверяет надежность канализационных дюкеров
Иллюстрация: пресс-служба "КрасКом"

Компания начала обследование канализационных коллекторов, уложенных в руслах малых рек. Паводком могло подмыть грунт вокруг дюкерных переходов и создать угрозу из разгерметизации.

#НОВОСТИ

В первую очередь водолазы осмотрели дюкерные переходы канализационно-насосной станции (КНС) № 22 на улице Маерчака – одной из трех крупнейших КНС в городе. В сутки здесь перекачивают до 90 тысяч кубометров канализационных стоков со всего Октябрьского и большой части Железнодорожного районов.

Как сообщила пресс-служба компании, осмотр не выявил каких-либо дефектов на двух коллекторах диаметром 1000 мм. Следующий осмотр специалисты проведут летом, если Кача обмелеет. После того, как снизится уровень воды в Енисее, водолазы займутся повторным обследованием дюкерных переходов на дне Абаканской протоки.

Всего «КрасКом» обслуживает 19 дюкерных переходов диаметром от 200 до 720 мм и общей протяжённостью 14,1 км, з них 2,7 км входят в городскую систему водоотведения.

 

Автор: Наталья Кобец
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