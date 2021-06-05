Речное сообщение с Усть-Маной временно приостановлено
Один из популярных дачных маршрутов «Красноярск – Усть-Мана» временно прекращает свою работу, — сообщает Минтранс края.
В «ПассажирРечТрансе» пояснили, что поскольку места подхода теплоходов затоплены, то речные суда не могут безопасно пристать к берегу, чтобы забрать или высадить пассажиров.
Таким образом, в ближайшие дни речной транспорт не будет забирать пассажиров на следующих станиях:
- Торговый центр (Причал);
- Речной вокзал;
- Караульная;
- Известковый;
- Остров «Овсянский»;
- снт «Телефонистов»;
- снт «Боровое»;
- Усть-Мана (Дивногорск).
Всех, кто привык регулярно пользоваться данным маршрутом просят отнестись к ситуации с пониманием.
Маршрут «Красноярск – Усть-Мана» возобновит свою работу сразу после снижения уровня воды в Енисее до безопасных отметок.
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