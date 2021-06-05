Речное сообщение с Усть-Маной временно приостановлено

Один из популярных дачных маршрутов «Красноярск – Усть-Мана» временно прекращает свою работу, — сообщает Минтранс края.

В «ПассажирРечТрансе» пояснили, что поскольку места подхода теплоходов затоплены, то речные суда не могут безопасно пристать к берегу, чтобы забрать или высадить пассажиров.

Таким образом, в ближайшие дни речной транспорт не будет забирать пассажиров на следующих станиях:

Торговый центр (Причал);

Речной вокзал;

Караульная;

Известковый;

Остров «Овсянский»;

снт «Телефонистов»;

снт «Боровое»;

Усть-Мана (Дивногорск).

Всех, кто привык регулярно пользоваться данным маршрутом просят отнестись к ситуации с пониманием.

Маршрут «Красноярск – Усть-Мана» возобновит свою работу сразу после снижения уровня воды в Енисее до безопасных отметок.

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