Водопад иссяк: на Красноярской ГЭС закрыли последний затвор

Видео закрытия последнего затвора на плотине Красноярской ГЭС, через который из водохранилища пропускали паводок, показали в своем телеграм-канале «Вести Красноярск».

В пик паводка станция пропускала воду через пять водосливных отверстий. Редкое явление так впечатлило красноярцев, что они массово отправились смотреть на «водопад», из-за этого по дороге в Дивногорск долгое время возникали пробки, а операторы мобильных сетей были вынуждены увеличить мощность базовых станций возле ГЭС, чтобы все желающие смогли выложить селфи в социальные сети.

Напомним, губернатор края Александр Усс распорядился организовать пропуск излишков воды до начала активного таяния снегов в Саянах. По оценкам специалистов, запасы снега в горах в этом году превышают норму в 2-2,5 раза. В результате досрочного сброса воды удалось позволило сгладить возможные риски и снять угрозу превышения уровня сброса свыше 8000 кубометров в секунду, что грозило бы масштабным затоплением.

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