Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.07
74,21
87,83
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Водопад иссяк: на Красноярской ГЭС закрыли последний затвор

Водопад иссяк: на Красноярской ГЭС закрыли последний затвор
Иллюстрация: architectureguru.ru

Видео закрытия последнего затвора на плотине Красноярской ГЭС, через который из водохранилища пропускали паводок, показали в своем телеграм-канале «Вести Красноярск».

#НОВОСТИ

В пик паводка станция пропускала воду через пять водосливных отверстий. Редкое явление так впечатлило красноярцев, что они массово отправились смотреть на «водопад», из-за этого по дороге в Дивногорск долгое время возникали пробки, а операторы мобильных сетей были вынуждены увеличить мощность базовых станций возле ГЭС, чтобы все желающие смогли выложить селфи в социальные сети.

Напомним, губернатор края Александр Усс распорядился организовать пропуск излишков воды до начала активного таяния снегов в Саянах. По оценкам специалистов, запасы снега в горах в этом году превышают норму в 2-2,5 раза. В результате досрочного сброса воды удалось позволило сгладить возможные риски и снять угрозу превышения уровня сброса свыше 8000 кубометров в секунду, что грозило бы масштабным затоплением.

Читайте также: 

Наводнение в Красноярске: набережные выдержали

  • В этом, в частности, убедились депутаты Горсовета, которые выехали с инспекцией на освободившиеся от воды участки. Они осмотрели Ярыгинскую и Центральную набережные.

    06.07.2021
    Новости ДК
    Красноярск
  • Молодые музыканты Сибири выступили на Красноярской ГЭС

    Сибирский юношеский оркестр, в составе которого 19 молодых музыкантов из 9 регионов СФО, записали «Грустный вальс» Яна Сибелиуса под «музыку» водосброса Красноярской ГЭС компании En+ Group.

    02.07.2021
    Новости ДК
    Красноярск
  • Уровень воды в Енисее упал на 22 сантиметра за сутки

    По данным водомерного поста «КрасКома» на острове Отдыха, уровень воды в Енисее сейчас составляет 350 сантиметров, утром 29 июня он составлял 372 сантиметра.

    30.06.2021
    Новости ДК
    Красноярск
  • В правительстве края обсудили ситуацию с паводком

    Благодаря своевременно организованному сбросу воды из Саяно-Шушенского и Красноярского водохранилищ удалось избежать катастрофы. Пострадавшим выплатят компенсации.

    24.06.2021
    Новости ДК
    Красноярск
  • Сброс воды на Красноярской ГЭС снизят

    В последний раз на такой шаг власти решались почти неделю назад. Уровень воды в Енисее продолжает снижаться, хоть и все еще находится выше критической отметки.

    22.06.2021
    Новости ДК
    Красноярск 
  • Красноярская ГЭС снижает объем пропуска воды

    В ближайшие дни станция снизит объемы сброса воды с 7000 кубометров в секунду до 6500. На этом уровне ГЭС будет работать до конца июня. Закрывать «лишние» затворы начнут сегодня.

    17.06.2021
    Новости ДК
    Красноярск
  • «МегаФон»: водосброс на ГЭС увеличил трафик в несколько раз

    Трафик базовой станции, которая находится в районе Красноярской ГЭС, увеличился в несколько раз, и в ближайшие выходные рекорд «проводимости» может быть побит, считают в «МегаФоне».

    11.06.2021
    Новости ДК
    Красноярск

 

Автор: Наталья Кобец
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Сергей Зверев ответил, почему решил стать депутатом ЗС Красноярского краяСергей Зверев ответил, почему решил стать депутатом ЗС Красноярского края
  • Суд арестовал имущество Анатолия БыковаСуд арестовал имущество Анатолия Быкова
  • ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ готова возглавить левый фронт в Красноярском краеПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ готова возглавить левый фронт в Красноярском крае
  • Жару в Красноярске сменят дождь и ураганЖару в Красноярске сменят дождь и ураган
  • «Подешевле б» — проект метро в Красноярске не устроил российского вице-премьера«Подешевле б» — проект метро в Красноярске не устроил российского вице-премьера
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.