Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.06
72,03
87,35
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярская ГЭС снижает объем пропуска воды

Красноярская ГЭС снижает объем пропуска воды
Иллюстрация: архив ДК

В ближайшие дни станция снизит объемы сброса воды с 7000 кубометров в секунду до 6500. На этом уровне ГЭС будет работать до конца июня. Закрывать «лишние» затворы начнут сегодня.

#НОВОСТИ

Как сообщает ТАСС, такое решение принято Енисейским бассейновым водным управлением. В результате уменьшения объемов водосброса уровень воды в Енисее может снизиться на 20-25 сантиметров.

В пресс-службе правительства края отмечают, что дальнейшее развитие паводка зависит от погоды.

По данным на утро 17 июня уровень воды в Енисее составляет 438,2 сантиметра, критический уровень, который угрожает работе городского водопровода, составляет 650 сантиметров. Пока подтопленным остаются набережные и острова в русле Енисея, гаражи и придомовые территории в Октябрьском районе Красноярска, набережная Качи, причалы и технические дороги.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Арабскую мудрость примерят на Красноярск: Сергей Еремин поехал учиться в ДубайАрабскую мудрость примерят на Красноярск: Сергей Еремин поехал учиться в Дубай
  • «Мы не стали послушными»: члены Общественной палаты высказались против поправок«Мы не стали послушными»: члены Общественной палаты высказались против поправок
  • «Не заземлили газовоз»: в Новосибирске взорвалась и сгорела автозаправочная станция«Не заземлили газовоз»: в Новосибирске взорвалась и сгорела автозаправочная станция
  • ОСАГО лишилось диагностической картыОСАГО лишилось диагностической карты
  • Приговор банде, ограбившей инкассаторов, просят пересмотретьПриговор банде, ограбившей инкассаторов, просят пересмотреть
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.