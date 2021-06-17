Красноярская ГЭС снижает объем пропуска воды

В ближайшие дни станция снизит объемы сброса воды с 7000 кубометров в секунду до 6500. На этом уровне ГЭС будет работать до конца июня. Закрывать «лишние» затворы начнут сегодня.

Как сообщает ТАСС, такое решение принято Енисейским бассейновым водным управлением. В результате уменьшения объемов водосброса уровень воды в Енисее может снизиться на 20-25 сантиметров.

В пресс-службе правительства края отмечают, что дальнейшее развитие паводка зависит от погоды.

По данным на утро 17 июня уровень воды в Енисее составляет 438,2 сантиметра, критический уровень, который угрожает работе городского водопровода, составляет 650 сантиметров. Пока подтопленным остаются набережные и острова в русле Енисея, гаражи и придомовые территории в Октябрьском районе Красноярска, набережная Качи, причалы и технические дороги.