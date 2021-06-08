Красноярская ГЭС не будет увеличивать сброс воды

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Планировалось, что к концу этой недели он увеличится на примерно на 14%, что привело бы к еще большему повышению уровня воды в Енисее в черте Красноярска.