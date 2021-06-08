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Красноярская ГЭС не будет увеличивать сброс воды

Красноярская ГЭС не будет увеличивать сброс воды
Иллюстрация: instagram.com/uss_av

Планировалось, что к концу этой недели он увеличится на примерно на 14%, что привело бы к еще большему повышению уровня воды в Енисее в черте Красноярска.

#НОВОСТИ
Енисейское бассейновое водное управление решило оставить водосброс Красноярской ГЭС на уровне 7 000 кубометров в секунду. Об этом в своем Instagram написал губернатор Красноярского края Александр Усс.
Это означает, что приток воды в водохранилища стабилизируется, и паводок может пройти раньше», — сказано в посте.
Ранее планировалось, что с 9 июня водосброс увеличиться до 7 500 кубометров в секунду, а с 12 июня — до 8 000.
Однако эксперты скорректировали прогноз на основе данных синоптиков», — говорят в правительстве Красноярского края.
Напомним, что по состоянию на 6 апреля 2021 года уровень воды в Енисее был выше обычного на 4,5 метра. В результате ряд прибрежных участков в черте Красноярска ушли под воду (например, часть левобережной набережной). Причиной повышение уровня воды стало активное таяние снегов в Саянах и дожди, прошедшие на прошлой неделе.
Автор: Евгений Волошинский
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