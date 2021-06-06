Уровень Енисея пробил отметку 4,5 метра
За последние сутки уровень воды в Енисее увеличился на 3,6 см. Сброс Красноярской ГЭС составляет 7 050 кубометров в секунду, уровень воды в Енисее – 450,6 см.
Список подтопленных территорий, а также участков, которые находятся под угрозой подтопления по состоянию на 6 июня:
- береговая полоса правого и левого берегов, островов Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышева, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший;
- спортивная площадка у набережной левого берега, в районе ул. Дубровинского, 45а/1;
- нижний участок левобережной набережной в районе КГБУ культуры «Музейный центр Площадь Мира» (пр. Мира, 2а);
- нижний участок набережной правого берега (Абаканская протока) от ул. Судостроительная, 177 до Коммунального моста;
- придомовая территория жилых домов №№ 45, 47, 49, 369, 371 по ул. Лесная;
- гаражная линия (эллинги) в районе ул. Лесной, 23а, 46д, 239а, 239в, 239г, 239д; 289и-429,
- территория в районе устья ручья Лалетина (в районе ул. Турбаза) и устья реки Базаиха;
- подтоплены причалы в районах населенного пункта Коркино, моста «777», ул. Пограничников, 107, 113;
- дорога по дамбе на о. Посадный;
- левобережная набережная р. Кача у парка Победителей;
- нижний ярус благоустроенной части берега гостиничного комплекса «Сибирский Сафари клуб» (ул. Судостроительная, 117а);
- подвальное помещение здания Третьего Арбитражного суда, пр-т Мира, 9 (подтопление грунтовыми водами);
- подземная парковка в жилом доме № 2ж по ул. Мичурина (подтопление грунтовыми водами).
В зону риска подтопления попадают:
Правый берег:
- устье ручья Лалетино (ул. Турбаза);
- коттеджный поселок «Английский Парк»;
- устье реки Базаиха: ул. Сплавучасток, Стадионная;
- микрорайон Пашенный: ул. Складская, Графитная, Судостоительная;
- береговая полоса в районе моста 777;
- прибрежный участок по улице Рейдовая;
- причалы в районе поселка Коркино;
- причалы в районе ул. Пограничников, №№107, 113.
Левый берег:
- дома по улице Лесная вдоль береговой линии.
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