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Уровень Енисея пробил отметку 4,5 метра

Затопленная Енисеем красноярская набережная в районе вантового моста. 6 июня 2021 года
Затопленная Енисеем красноярская набережная в районе вантового моста. 6 июня 2021 года. Иллюстрация: vk.com

За последние сутки уровень воды в Енисее увеличился на 3,6 см. Сброс Красноярской ГЭС составляет 7 050 кубометров в секунду, уровень воды в Енисее – 450,6 см.

#НОВОСТИ

Список подтопленных территорий, а также участков, которые находятся под угрозой подтопления по состоянию на 6 июня:

  • береговая полоса правого и левого берегов, островов Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышева, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший;
  • спортивная площадка у набережной левого берега, в районе ул. Дубровинского, 45а/1;
  • нижний участок левобережной набережной в районе КГБУ культуры «Музейный центр Площадь Мира» (пр. Мира, 2а);
  • нижний участок набережной правого берега (Абаканская протока) от ул. Судостроительная, 177 до Коммунального моста;
  • придомовая территория жилых домов №№ 45, 47, 49, 369, 371 по ул. Лесная;
  • гаражная линия (эллинги) в районе ул. Лесной, 23а, 46д, 239а, 239в, 239г, 239д; 289и-429,
  • территория в районе устья ручья Лалетина (в районе ул. Турбаза) и устья реки Базаиха;
  • подтоплены причалы в районах населенного пункта Коркино, моста «777», ул. Пограничников, 107, 113;
  • дорога по дамбе на о. Посадный;
  • левобер​​ежная набережная р. Кача у парка Победителей;
  • нижний ярус благоустроенной части берега гостиничного комплекса «Сибирский Сафари клуб» (ул. Судостроительная, 117а);
  • подвальное помещение здания Третьего Арбитражного суда, пр-т Мира, 9 (подтопление грунтовыми водами)​;
  • подземная парковка в жилом доме № 2ж по ул. Мичурина (подтопление грунтовыми водами).

В зону риска подтопления попадают:

Правый берег:

  • устье ручья Лалетино (ул. Турбаза);
  • коттеджный поселок «Английский Парк»;
  • устье реки Базаиха: ул. Сплавучасток, Стадионная;
  • микрорайон Пашенный: ул. Складская, Графитная, Судостоительная;
  • береговая полоса в районе моста 777;
  • прибрежный участок по улице Рейдовая;
  • причалы в районе поселка Коркино;
  • причалы в районе ул. Пограничников, №№107, 113.

Левый берег:

  • дома по улице Лесная вдоль береговой линии.

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Автор: Петр Савельев
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