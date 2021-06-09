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Уровень воды в Енисее: в Кызыле снижается, в Красноярске растет

Уровень воды в Енисее: в Кызыле снижается, в Красноярске растет
Автор фото: Сергей Токарев/Tokareff.org. Иллюстрация: www.facebook.com/sitokarev

Как сообщила мэрия Кызыла, уровень воды в верховьях Енисея значительно снизился, хотя все еще находится на закритической отметке. В то же время в Красноярске вода продолжает прибывать.

#НОВОСТИ

По данным мэрии Кызыла, вода в Большом Енисее за последние сутки ушла на 48 см, и сейчас находится на отметке 610 см. Критический уровень при этом – 590 см. В связи с этим почти 100 человек из подтопленных дачных обществ в Кызыле и Кызыльском районе были переправлены в пункты временного размещения, сообщает ТАСС.

В Малом Енисее уровень воды за сутки опустился на 90 см и составляет сейчас 460 см при критической отметке 435 см.

Уровень воды в Енисее на утро среды – 454,5 см, за сутки он поднялся на 8,4 см. Подтоплены набережные Енисея и Качи, берега островов, гаражи и придомовые территории в Октябрьском районе и другие объекты. По сообщению мэрии Красноярска, грунтовыми водами подтоплены подвал здания арбитражного суда, подземная парковка в одном из жилых комплексов.

В то же время принято решение не увеличивать объем холостого пропуска воды через Красноярскую ГЭС. До 11 июня станция будет пропускать через гидроагрегаты и водосброс до 7000 кубометров в секунду. Это необходимо, чтобы разгрузить водохранилище перед приходом паводка: в Саянах продолжается таяние снегов.

 

Автор: Петр Савельев
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