«МегаФон»: водосброс на ГЭС увеличил трафик в несколько раз

Трафик базовой станции, которая находится в районе Красноярской ГЭС, увеличился в несколько раз, и в ближайшие выходные рекорд «проводимости» может быть побит, считают в «МегаФоне».

С момента начала водосброса среднесуточное количество абонентов, которых обслуживает базовая станция в районе Красноярской ГЭС, выросла в пять раз, а количество голосовых вызовов и объем мобильного трафика увеличились вдвое.

Как сообщили в пресс-службе компании, пока самым «горячим» днем с момента открытия шлюзов стало воскресенье, 5 июня. Тогда абоненты «МегаФона» наговорили в районе плотины свыше 4000 минут.

Возможно, в ближайшие выходные этот рекорд будет побит: погода ожидается хорошая, и водосброс на плотине ГЭС продолжает работать. Чтобы абоненты смогли выложить в соцсетях фотографии и сториз, компания приняла решение повысить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета.

Напомним, сейчас на Красноярской ГЭС открыты четыре затвора, а объем пропуска воды составляет порядка 7000 кубометров в секунду. Планировалось увеличить сброс, однако пока паводковая ситуация в верховьях Енисея свидетельствует о том, что пока нет необходимости сливать воду из водохранилища с большей интенсивностью.