Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.06
72,19
87,80
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«МегаФон»: водосброс на ГЭС увеличил трафик в несколько раз

«МегаФон»: водосброс на ГЭС увеличил трафик в несколько раз
Иллюстрация: www.facebook.com/julia.foxylady

Трафик базовой станции, которая находится в районе Красноярской ГЭС, увеличился в несколько раз, и в ближайшие выходные рекорд «проводимости» может быть побит, считают в «МегаФоне».

#НОВОСТИ

С момента начала водосброса среднесуточное количество абонентов, которых обслуживает базовая станция в районе Красноярской ГЭС, выросла в пять раз, а количество голосовых вызовов и объем мобильного трафика увеличились вдвое.

Как сообщили в пресс-службе компании, пока самым «горячим» днем с момента открытия шлюзов стало воскресенье, 5 июня. Тогда абоненты «МегаФона» наговорили в районе плотины свыше 4000 минут.

Возможно, в ближайшие выходные этот рекорд будет побит: погода ожидается хорошая, и водосброс на плотине ГЭС продолжает работать. Чтобы абоненты смогли выложить в соцсетях фотографии и сториз, компания приняла решение повысить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета.

Напомним, сейчас на Красноярской ГЭС открыты четыре затвора, а объем пропуска воды составляет порядка 7000 кубометров в секунду. Планировалось увеличить сброс, однако пока паводковая ситуация в верховьях Енисея свидетельствует о том, что пока нет необходимости сливать воду из водохранилища с большей интенсивностью.

 

Автор: Наталья Кобец
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Уровень воды в Енисее: в Кызыле снижается, в Красноярске растетУровень воды в Енисее: в Кызыле снижается, в Красноярске растет
  • У «Прищепки» появились шансы избежать «поглощения»У «Прищепки» появились шансы избежать «поглощения»
  • Красноярскому застройщику запретили работать с дольщикамиКрасноярскому застройщику запретили работать с дольщиками
  • Озеро-парк «Октябрьский» около Мясокомбината благоустроят за 9 млн рублейОзеро-парк «Октябрьский» около Мясокомбината благоустроят за 9 млн рублей
  • Скончалась Лариса Шойгу, депутат Госдумы от Красноярского края и ТувыСкончалась Лариса Шойгу, депутат Госдумы от Красноярского края и Тувы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.