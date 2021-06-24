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В правительстве края обсудили ситуацию с паводком

В правительстве края обсудили ситуацию с паводком
Иллюстрация: архив ДК

Благодаря своевременно организованному сбросу воды из Саяно-Шушенского и Красноярского водохранилищ удалось избежать катастрофы. Пострадавшим выплатят компенсации.

#НОВОСТИ

Участники заседания Правительственной комиссии по ликвидации ЧС под руководством главы МЧС России Евгения Зиничева обсудили эффективность превентивных мер. Напомним, губернатор края Александр Усс распорядился организовать пропуск излишков воды до начала активного таяния снегов в Саянах. По оценкам специалистов, запасы снега в горах в этом году превышают норму в 2-2,5 раза. В результате досрочного сброса воды удалось позволило сгладить возможные риски и снять угрозу превышения уровня сброса свыше 8000 кубометров в секунду, что грозило бы масштабным затоплением.

Как отметил Александр Усс, паводковая ситуация в крае находится под контролем, обстановка стабилизируется, уровень воды в Енисее опустился ниже критической отметки.

В результате паводка подтопленными оказались Красноярск, прилегающие к нему территории, в том числе Емельяновский и Березовский районы, а также районы на юге края. Сейчас в Шушенском и Ермаковском районах остаются подтопленными только садовые и приусадебные участки, в муниципалитетах созданы комиссии, которые проводят оценку материального ущерба и назначают компенсации пострадавшим от паводков.

Отметим, накануне Красноярская ГЭС еще сократила объем пропуска воды, сейчас на плотине станции открыты только два затвора.

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Автор: Петр Савельев
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