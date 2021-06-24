В правительстве края обсудили ситуацию с паводком
Благодаря своевременно организованному сбросу воды из Саяно-Шушенского и Красноярского водохранилищ удалось избежать катастрофы. Пострадавшим выплатят компенсации.
Участники заседания Правительственной комиссии по ликвидации ЧС под руководством главы МЧС России Евгения Зиничева обсудили эффективность превентивных мер. Напомним, губернатор края Александр Усс распорядился организовать пропуск излишков воды до начала активного таяния снегов в Саянах. По оценкам специалистов, запасы снега в горах в этом году превышают норму в 2-2,5 раза. В результате досрочного сброса воды удалось позволило сгладить возможные риски и снять угрозу превышения уровня сброса свыше 8000 кубометров в секунду, что грозило бы масштабным затоплением.
Как отметил Александр Усс, паводковая ситуация в крае находится под контролем, обстановка стабилизируется, уровень воды в Енисее опустился ниже критической отметки.
В результате паводка подтопленными оказались Красноярск, прилегающие к нему территории, в том числе Емельяновский и Березовский районы, а также районы на юге края. Сейчас в Шушенском и Ермаковском районах остаются подтопленными только садовые и приусадебные участки, в муниципалитетах созданы комиссии, которые проводят оценку материального ущерба и назначают компенсации пострадавшим от паводков.
Отметим, накануне Красноярская ГЭС еще сократила объем пропуска воды, сейчас на плотине станции открыты только два затвора.
По теме:
-
Красноярская ГЭС не будет увеличивать сброс воды
Планировалось, что к концу этой недели он увеличится на примерно на 14%, что привело бы к еще большему повышению уровня воды в Енисее в черте Красноярска.08.06.2021Новости ДККрасноярск
-
Красноярцы потянулись к воде: в топе продаж – лодки и картошка
Интернет-аукцион Au.ru проанализировал поисковые запросы, просмотры и сделки среди 1,3 млн товаров и убедился, что паводок в Красноярске не лишил жителей города оптимизма.04.06.2021Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске уровень воды в Енисее поднимется еще на 0,3 м
По информации Енисейского бассейнового управления, сегодня сброс воды на Красноярской ГЭС доведен до 6 500 кубометров в секунду. В течение дня специалисты ГЭС открыли 3-й затвор для выпуска воды.03.06.2021Новости ДККрасноярск
-
Паводок в Красноярске «смыл» музей со «Святителя Николая»
Экспозицию закрыли, чтобы уберечь от подтопления. Сейчас их эвакуируют на время пока действует режим чрезвычайной ситуации, введенный сегодня утром в Красноярске.02.06.2021Новости ДККрасноярск
-
Паводок в Красноярске: Красноярская ГЭС увеличивает сброс воды
Енисейское бассейновое водное управление с сегодняшнего дня устанавливает новые режимы работы Красноярского гидроузла, увеличив объемы сброса воды. Это может серьезно осложнить паводковую обстановку.02.06.2021Новости ДККрасноярск
-
Власти Красноярска рассматривают введение режима ЧС из-за паводка
Администрация краевого центра решает вопрос о введении в городе с 2 июня режима ЧС по причине паводка на Енисее, — заявил Владислав Логинов, вице-мэр Красноярска.01.06.2021Новости ДККрасноярск
-
Режим повышенной паводковой готовности в КрасКоме продлен
В связи с гидрологическим прогнозом КрасКом увеличил периодичность снятия показаний датчиков, замеряющих уровень воды в реке Енисей в районе островов, на которых расположены водозаборы.31.05.2021Новости ДККрасноярск
-
Мэр Красноярска: «Последствия паводка будем оценивать после спада воды»
Глава города Сергей Еремин в своем инстаграм-аккаунте поделился фотографиями затопленных набережных и прокомментировал паводок в Красноярске. Мэр отметил, что МСЧ держит ситуацию под контролем.31.05.2021Новости ДККрасноярск
-
Большая вода: паводок отрезал от сообщения 14 деревень и сел Красноярского края
Разлив Енисея и его притоков отрезал от сообщения 14 населенных пунктов в регионе. Также затоплен нацпарк в Шушенском.30.05.2021Новости ДККрасноярск