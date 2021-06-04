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Красноярцы потянулись к воде: в топе продаж – лодки и картошка

Красноярцы потянулись к воде: в топе продаж – лодки и картошка
Автор фото: Francis Ray . Иллюстрация: pixabay.com

Интернет-аукцион Au.ru проанализировал поисковые запросы, просмотры и сделки среди 1,3 млн товаров и убедился, что паводок в Красноярске не лишил жителей города оптимизма.

#НОВОСТИ

«Большая вода» привела к значительному изменению потребительских предпочтений. Так, за последние две недели выросли запросы поиска лодок на 53% по сравнению с предыдущим периодом.

Запросы вёсел на 80%, лодочных моторов на 36%, а спасательных жилетов, в том числе детских, на 14%. Наиболее популярный запрос - «лодки ПВХ». Резиновые и болотные сапоги стали искать на 63% чаще, а удочки на 43%. 

При этом лидером по росту поисковых запросов остается семенной картофель, а также рассада клубники и капусты.

В целом потребительское поведение возвращается на уровень 2019 года, приходят к выводу аналитики Au.ru. Вновь набирают популярность велосипеды и самокаты, а также товары для строительства и ремонта. Среди уникальных трендов сезона можно отметить популярность антистресс-игрушек поп ит и симпл димпл.

 

Автор: Наталья Кобец
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