Красноярцы потянулись к воде: в топе продаж – лодки и картошка

Интернет-аукцион Au.ru проанализировал поисковые запросы, просмотры и сделки среди 1,3 млн товаров и убедился, что паводок в Красноярске не лишил жителей города оптимизма.

«Большая вода» привела к значительному изменению потребительских предпочтений. Так, за последние две недели выросли запросы поиска лодок на 53% по сравнению с предыдущим периодом.

Запросы вёсел на 80%, лодочных моторов на 36%, а спасательных жилетов, в том числе детских, на 14%. Наиболее популярный запрос - «лодки ПВХ». Резиновые и болотные сапоги стали искать на 63% чаще, а удочки на 43%.

При этом лидером по росту поисковых запросов остается семенной картофель, а также рассада клубники и капусты.

В целом потребительское поведение возвращается на уровень 2019 года, приходят к выводу аналитики Au.ru. Вновь набирают популярность велосипеды и самокаты, а также товары для строительства и ремонта. Среди уникальных трендов сезона можно отметить популярность антистресс-игрушек поп ит и симпл димпл.