Уровень воды в Енисее упал на 22 сантиметра за сутки

По данным водомерного поста «КрасКома» на острове Отдыха, уровень воды в Енисее сейчас составляет 350 сантиметров, утром 29 июня он составлял 372 сантиметра.

В пресс-службе «КрасКома» напомнили, что максимальный уровень воды на водомерном посту наблюдался 7 июля, тогда воды в Енисее поднялась до уровня 440 сантиметров. Критический уровень для обеспечения работы городских водозаборов – 650 сантиметров.

Красноярская ГЭС снизила объемы сброса воды, сейчас он составляет 5500 кубометров в секунду.

Напомним, губернатор края Александр Усс распорядился организовать пропуск излишков воды до начала активного таяния снегов в Саянах. По оценкам специалистов, запасы снега в горах в этом году превышают норму в 2-2,5 раза. В результате досрочного сброса воды удалось позволило сгладить возможные риски и снять угрозу превышения уровня сброса свыше 8000 кубометров в секунду, что грозило бы масштабным затоплением.

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