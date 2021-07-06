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Наводнение в Красноярске: набережные выдержали

Наводнение в Красноярске: набережные выдержали
Иллюстрация: topparki.ru

В этом, в частности, убедились депутаты Горсовета, которые выехали с инспекцией на освободившиеся от воды участки. Они осмотрели Ярыгинскую и Центральную набережные.

#НОВОСТИ

Главные проблемы пока – это отсутствие освещения и испорченные газоны как на правом, так и на левом берегу. На то, чтобы восстановить работу фонарей, обслуживающей организации – «Красгорпарк» может потребоваться 2...2,5 месяца: необходимо расчистить от ила технологические люки и проверить всю электрику.

Еще в начале паводка члены депутатской комиссии по городскому хозяйству задавались вопросом, почему не была демонтирована уличная мебель. Как пояснил глава «Красгорпарка» Александр Митрошкин, демонтаж одной скамейки обошелся бы примерно в 7000 рублей, установка также оказалась бы не бесплатной, в итоге город потратил бы значительно больше средств, чем требуется сейчас на ремонт. Все деревянные части мебели выполнены из лиственницы, и ей воздействие воды не страшно, остается покрасить облезший металл, починить асфальт, брусчатку и засеять газоны.

В первую очередь набережные очистят от ила, а деревянные конструкции дополнительно пропитают защитным составом.

 

Автор: Петр Савельев
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