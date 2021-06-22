Сброс воды на Красноярской ГЭС снизят

В последний раз на такой шаг власти решались почти неделю назад. Уровень воды в Енисее продолжает снижаться, хоть и все еще находится выше критической отметки.

Водосброс на Красноярской ГЭС снизят до 5 700 — 6 000 кубометров в секунду. Такое решение приняло Енисейское бассейновое водное управление, сообщили в правительстве Красноярского края.

Последний раз сброс понижали 17 июня — до 6 500 «кубов» в секунду. Тогда уровень воды в Енисее был на уровне 430-440 см. К сегодняшнему же дню он снизился до 418 см, при критическом — 390 см.

Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, будет зависеть от погоды и паводковой ситуации на территории края.