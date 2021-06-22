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Сброс воды на Красноярской ГЭС снизят

Красноярская ГЭС, 19.06.2021
Красноярская ГЭС, 19.06.2021. Автор фото: Woland. Иллюстрация: rasfokus.ru

В последний раз на такой шаг власти решались почти неделю назад. Уровень воды в Енисее продолжает снижаться, хоть и все еще находится выше критической отметки.

#НОВОСТИ
Водосброс на Красноярской ГЭС снизят до 5 700 — 6 000 кубометров в секунду. Такое решение приняло Енисейское бассейновое водное управление, сообщили в правительстве Красноярского края.
 
Последний раз сброс понижали 17 июня — до 6 500 «кубов» в секунду. Тогда уровень воды в Енисее был на уровне 430-440 см. К сегодняшнему же дню он снизился до 418 см, при критическом — 390 см.
 
Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, будет зависеть от погоды и паводковой ситуации на территории края.
Автор: Петр Савельев
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