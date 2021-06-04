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«КрасКом» подготовился к защите водозаборов от паводка

«КрасКом» подготовился к защите водозаборов от паводка
Иллюстрация: КрасКом

Как сообщила пресс-служба, чтобы защитить здания трансформаторных подстанций и машинных отделений насосных станций на водозаборы завезены мешки с песком и мотопомпы, сформирован запас жидкого хлора.

#НОВОСТИ

В первую очередь сотрудники коммунальной компании занялись обеспечением безопасности водозабора на острове Посадный, где начало размывать дамбу со стороны улицы Дубровинского. По дамбе проходит дорога к объектам «КрасКома», поэтому необходимо завезти на остров все нужное, пока дамба не ушла под воду.

В первую очередь на Посадный доставили мощный дизель-генератор ПАО «Россети», он обеспечит резервное электропитание.

В случае, если проезд по дамбе автотранспорта будет запрещён, дежурный персонал, обслуживающий это водозаборное сооружение, к месту работы будут доставлять катерами малой флотилии «КрасКом», - пояснили в компании.

Напомним, критический уровень воды в Енисее, при котором водоснабжение города может оказаться под угрозой, составляет 650 сантиметров, по состоянию на 16.00 4 июня уровень воды в реке достиг 416 сантиметров – это данные с водоизмерительной станции на острове Отдыха.

 

Автор: Петр Савельев
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