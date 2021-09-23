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В Красноярске завершают благоустройство «Юдинского сада»

В Красноярске завершают благоустройство «Юдинского сада»
Иллюстрация: krskstate.ru

Эту территорию в 2020 году выбрало большинство красноярцев в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

#НОВОСТИ

В «Юдинском саду» высадили многолетние травы, оборудовали искусственный водоем и детскую игровую зону, установили ландшафтные и архитектурные светильники.

Также в саду появилось место для прогулки с собаками и площадка для отдыха в тишине.

В Красноярске завершают благоустройство «Юдинского сада» 1

Рабочим осталось установить игровой детский комплекс и завершить строительство визит-центра, в котором будет организовано небольшое кофе.

Сад будет интересен горожанам не только летом — зимой там можно будет кататься на коньках.

А в расположенных рядом с территорией сада оранжереях можно проводить экскурсии и мастер-классы», — рассказала автор дизайн проекта парка Анастасия Шарыпова.

В Красноярске завершают благоустройство «Юдинского сада» 2

А чтобы красноярцы не забывали историю места, в саду установят павильон с библиотекой и памятные таблички с навигацией, в которых рассказано об историческом смысле пространства.

Отметим, в конце XIX века на этом месте располагалась усадьба библиофила, купца и почетного гражданина Красноярска Геннадия Васильевича Юдина, владельца крупнейшей в Сибири частной библиотеки.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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