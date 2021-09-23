В Красноярске завершают благоустройство «Юдинского сада»
Эту территорию в 2020 году выбрало большинство красноярцев в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
В «Юдинском саду» высадили многолетние травы, оборудовали искусственный водоем и детскую игровую зону, установили ландшафтные и архитектурные светильники.
Также в саду появилось место для прогулки с собаками и площадка для отдыха в тишине.
Рабочим осталось установить игровой детский комплекс и завершить строительство визит-центра, в котором будет организовано небольшое кофе.
Сад будет интересен горожанам не только летом — зимой там можно будет кататься на коньках.
А в расположенных рядом с территорией сада оранжереях можно проводить экскурсии и мастер-классы», — рассказала автор дизайн проекта парка Анастасия Шарыпова.
А чтобы красноярцы не забывали историю места, в саду установят павильон с библиотекой и памятные таблички с навигацией, в которых рассказано об историческом смысле пространства.
Отметим, в конце XIX века на этом месте располагалась усадьба библиофила, купца и почетного гражданина Красноярска Геннадия Васильевича Юдина, владельца крупнейшей в Сибири частной библиотеки.
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