В Красноярске два сквера в Зеленой Роще планируют соединить подземным переходом

Сквер Пограничников и сквер Космонавтов могут соединить подземным пешеходным переходом. Такой вариант предложила жительница Красноярска Ольга Шагаева.

Ее работа была признана лучшей в конкурсе по благоустройству сквера Пограничников. Кроме варианта с подземкой Ольга Шагаева предложила создать прогулочные маршруты с тематическими локациями, амфитеатр для проведения мероприятий, а также информационную площадку, посвященную истории пограничных войск.

Напомним, администрация Советского района предложил горожанам придумать варианты благоустройства сквера Пограничников, площадь которого — более 26 кв. метров.

Лучший проект выбирала экспертная комиссия в составе архитекторов, членов Совета ветеранов и жителей Зеленой Рощи. Сейчас варианты того, как в будущем будет выглядеть эта территория, еще рассматриваются. Однако проект-победитель будет взят за основу при благоустройстве.

Отметим, на данный момент сквер — это прогулочная зона с памятными пограничными столбами и лавочками. Он является продолжением зеленой оси, идущей от сквера Космонавтов, расположенного через дорогу.