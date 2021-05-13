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В Красноярске два сквера в Зеленой Роще планируют соединить подземным переходом

В Красноярске два сквера в Зеленой Роще планируют соединить подземным переходом
Иллюстрация: admkrsk.ru

Сквер Пограничников и сквер Космонавтов могут соединить подземным пешеходным переходом. Такой вариант предложила жительница Красноярска Ольга Шагаева.

#НОВОСТИ
Ее работа была признана лучшей в конкурсе по благоустройству сквера Пограничников. Кроме варианта с подземкой Ольга Шагаева предложила создать прогулочные маршруты с тематическими локациями, амфитеатр для проведения мероприятий, а также информационную площадку, посвященную истории пограничных войск. 
 
Напомним, администрация Советского района предложил горожанам придумать варианты благоустройства сквера Пограничников, площадь которого — более 26 кв. метров. 
 
Лучший проект выбирала экспертная комиссия в составе архитекторов, членов Совета ветеранов и жителей Зеленой Рощи. Сейчас варианты того, как в будущем будет выглядеть эта территория, еще рассматриваются. Однако проект-победитель будет взят за основу при благоустройстве.
 
Отметим, на данный момент сквер — это прогулочная зона с памятными пограничными столбами и лавочками. Он является продолжением зеленой оси, идущей от сквера Космонавтов, расположенного через дорогу.
Автор: Юлия Тарабан
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