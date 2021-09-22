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Красноярск может получить канатную дорогу в центре города

Красноярск может получить канатную дорогу в центре города
Иллюстрация: sochi.sutochno.ru

К 400-летнему юбилею Красноярска может появиться новая канатная дорога, которая соединит исторический центр и смотровую площадку у часовни, — заявил Сергей Еремин, глава города.

#НОВОСТИ

По словам мэра, фуникулер станет не просто достопримечательностью, но и эффективным общественным транспортом. Г-н Еремин специально посетил подобную «канатку» в Нижнем Новгороде, чтобы оценить ее работу.

У меня все-таки мысли, если мы подойдем к нему, чтобы он выполнял еще и транспортную функцию. Я специально ездил в Нижний Новгород, смотрел, на канатной дороге проезжал», - рассказал Сергей Еремин.

Также администрация города рассматривает предложение по строительству трамвайной линии от ул. Мичурина до мкр. Солнечный. Кроме того, планируется закупка экологического транспорта — 25 новых трамваев и 50 троллейбусов.

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Автор: Петр Савельев
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