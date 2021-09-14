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«Чувствую, что дубак»: мэр принял решение начать отопительный сезон уже в субботу

«Чувствую, что дубак»: мэр принял решение начать отопительный сезон уже в субботу
Иллюстрация: Яндекс

Мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил, что тепло в дома красноярцев начнут подавать в конце этой недели. И это несмотря на теплые прогнозы от синоптиков.

#НОВОСТИ

Градоначальник отметил, что о начале отопительного сезона его просят жители. И хотя синоптики обещают еще несколько теплых дней, глава города принял решение, то тепло в дома пора подавать.

Несмотря на то, что с утра светит теплое солнце, чувствуется после ночи, что достаточно холодно. По прогнозам еще простоит достаточное количество дней теплых, но я чувствую, что уже дубак. И принял решение, что с субботы мы начинаем подключать наши дома к системе отопления», - заявил Сергей Еремин на своей странице в Instagram.

После этого, к слову, цифры в платёжках за ЖКХ у многих красноярцев вырастут, ведь с прошлого года жители платят за отопление по факту – т.е., когда она включено.

Ранее власти сообщали, что тепло в дома жителей Красноярска начнут подавать, когда установится ожидаемая среднесуточная температура.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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