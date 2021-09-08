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Тепло в красноярских домах появится через полторы недели

Тепло в красноярских домах появится через полторы недели
Иллюстрация: минэнергокбр.рф

На севере края отопительный сезон уже начался. Красноярцам же нужно подождать пока не установится ожидаемая среднесуточная температура. Да и система подготовлена еще не полностью.

#НОВОСТИ
Отопительный сезон 2021-2022 года в центре и на юге Красноярского края начнется после того, как среднесуточная установится на уровне 8 градусов в Цельсию и продержится на таком уровне пять дней. Ориентировочно произойдет это в 20-х числах сентября, рассказал замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Гаврилов в интервью телеканалу «Енисей».
Сейчас в крае к подаче тепла в дома готовы на 85% — 200 котельных из 1 317 еще ремонтируются. Все работы должна закончить к 10 сентября», — сказал чиновник.
Напомним, что с прошлого года красноярцы платят за тепло, что называется, по факту — т.е. только когда отопление в домах включено. Так что с октябре стоит быть готовым к увеличению сумм в квитанциях на квартплату.
 
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Чтобы задействовать ресурсы этой теплоцентрали для замещения неэффективных малых котельных в этом районе, СГК предстоит построить почти полтора километра новых сетей.

Уяр этой зимой может остаться без отопления

Муниципальное предприятие города, отвечающее за ЖКХ, накопило долгов перед энергетиками и отказывается по ним платить. Куда ушли деньги, неизвестно — счет арестован, но пуст.

Автор: Петр Савельев
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