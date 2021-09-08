Тепло в красноярских домах появится через полторы недели
На севере края отопительный сезон уже начался. Красноярцам же нужно подождать пока не установится ожидаемая среднесуточная температура. Да и система подготовлена еще не полностью.
Сейчас в крае к подаче тепла в дома готовы на 85% — 200 котельных из 1 317 еще ремонтируются. Все работы должна закончить к 10 сентября», — сказал чиновник.
Тариф на электроэнергию, используемую для этих нужд, планируют снизить более чем в три раза. Так власти хотят уменьшить угольную нагрузку на экологию города.
Отопление Покровки переключат на ТЭЦ-3
Чтобы задействовать ресурсы этой теплоцентрали для замещения неэффективных малых котельных в этом районе, СГК предстоит построить почти полтора километра новых сетей.
Уяр этой зимой может остаться без отопления
Муниципальное предприятие города, отвечающее за ЖКХ, накопило долгов перед энергетиками и отказывается по ним платить. Куда ушли деньги, неизвестно — счет арестован, но пуст.