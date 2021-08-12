Частный сектор Красноярска собираются отапливать электричеством

Тариф на электроэнергию, используемую для этих нужд, планируют снизить более чем в три раза. Так власти хотят уменьшить угольную нагрузку на экологию города.

Угольное отопление частных домов в Красноярске хотят заменить электрическим. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.

По экспертным оценкам, в Красноярске уровень загрязнения атмосферного воздуха от использования твердого топлива частным жилым сектором составляет 15%. И один из удачных вариантов решения проблемы — использование электроотопления. Это подтвердил эксперимент, который проходил в краевой столице в течение последнего отопительного сезона», — говорят в кабмине.

Речь идет о пилотном проекте, который реализовывался в городе с февраля 2021 года. В его рамках порядка 100 домов перешли на электрическое отопление. Власти признали эксперимент удачным и теперь планируют распространить практику на весь частный сектор.

Нужно обсудить этот вариант со всеми частными домовладениями Красноярска. Опросы проводят сотрудники администраций районов и муниципальных учреждений с участием членов уличных и домовых комитетов. Им предстоит обойти 16,5 тысячи частных домов», — рассказали в правительстве.

Помимо этого, по словам чиновников, на уровне федерального правительства сейчас обсуждается вопрос компенсации краю потерь, вызванных снижением тарифов на электроэнергию для отопления частного сектора — его хотят сделать на уровне 1 рубля за кВт.ч, вместо более чем 3 рублей за кВТ.ч.

Основной объем организационной и нормативной работы планируется завершить в этом году, чтобы с 1 января 2022 года жители частного сектора смогли подключить электроотопление по льготному тарифу», — резюмируют чиновники.

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