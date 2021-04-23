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Частный сектор Красноярского края переведут на альтернативные виды топлива

Частный сектор Красноярского края переведут на альтернативные виды топлива
Иллюстрация: pixabay.com

План необходимых для этого мероприятий должен быть разработан до 1 июля. Такое поручение правительству Красноярского края дал глава региона во время отчета о проделанной работе в прошлом году.

#НОВОСТИ

Губернатор Красноярского края Александр Усс, во время своего отчета перед депутатами Заксобрания, завил, что ситуацию с отоплением частного сектора углем надо менять. Он поручил правительству разработать план действий по переводу частного сектора края на альтенативные виды топлива до 1 июля 2021 года. 

Этот вопрос неоднократно поднимался, и уже найдены возможные варианты — это переход на электроотопление, использование модульных угольных котельных, так называемого бездымного угля, пеллет», — заявил Александр Усс.

Кроме того, Александр Усс напомнил, что власти региона делают все возможное, чтобы реализовать проект газификации Красноярского края.

Так, сейчас в правительстве обсуждают перспективы появления в нашем крае газопровода «Сила Сибири-2», который могут построить в 50 километрах от Красноярска.

При такой схеме становится абсолютно реальной перспектива газификации территорий нашего края, на которых проживают порядка двух третей населения», - заявил Александр Усс.

 

Автор: Юлия Тарабан
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