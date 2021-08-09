Прокуратура проверит, как «дымят» красноярские котельные
Специалисты природоохранной прокуратуры проверят, как предприятия соблюдают требования законодательства об охране атмосферного воздуха. Накануне в Красноярске был введен режим «черного неба».
Воздух в городе испортился из-за лесных пожаров, которые бушуют в Якутии.
В период особого режима все предприятия обязаны уменьшать выбросы. Пока ограничительные меры будут действовать до 10 августа.
По состоянию на 8 августа зафиксировано превышение гигиенических нормативов по содержанию взвешенных веществ.
«В двух пробах содержание взвешенных частиц РМ10 превышает гигиенический норматив в 1,1 — 1,3 раза, содержание взвешенных частиц РМ2.5 превышает гигиенический норматив в 2,1-2,4 раза», — сообщает Роспотребнадзор.
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