Красноярск погрузился в режим «черного неба»

В краевом центре объявлен режим «черного неба» до вечера 15 июля, — сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В столице края прогнозируются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеорологические условия. Роспотребнадзор рекомендует жителям ограничить в этот период нахождение на улицах.

Ранее в июле в Красноярске уже вводили режим «черного неба», который действовал до 6 июля.

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