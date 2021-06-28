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С душком: Красноярск попал в топ-3 по количеству вредных выбросов на одного жителя

С душком: Красноярск попал в топ-3 по количеству вредных выбросов на одного жителя
Иллюстрация: yandex

Эксперты подсчитали количество вредных веществ в атмосфере, которое приходилось на каждого жителя в 2020 году, — сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

#НОВОСТИ

По данным аналитиков, объем выбросов в атмосферу от всех предприятий и транспортной отрасли России составил 22,2 млн тонн. На автомобильный и железнодорожный транспорт пришлось 24 %.

На среднестатического жителя России пришлось около 151,47 кг выбросов.

Фактические цифры в пересчете на человека колеблются от региона к региону.

Первое место занимает Ямало-Ненецкий АО с 1,7 тонны.

На втором месте по уровню загрязнения воздуха оказался Ненецкий автономный округ — 1,4 тонны на человека.

На третьем месте Красноярский край с 0,95 тонны отравляющих веществ в атмосфере.

По чистоте в тройке лидеров первое место у Дагестана — 20 кг, второе — Кабардино-Балкария (28 кг на человека), на третьем столица нашей Родины — Москва — 31 кг.

Многие данные о воздействии промышленности и транспорта на природу и здоровье людей мы получаем с задержкой, а в полной мере оценить отложенный и накопленный экологический эффект до того, как он себя проявит, зачастую крайне трудно. Поэтому сейчас во всем мире на первый план выходит повестка устойчивого развития, предполагающая превентивную замену грязных технологий чистыми, чтобы избежать борьбы с последствиями экокатастроф в будущем», — отмечает президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

По абсолютным показателям загрязняющих атмосферу выбросов наш край возглавляет топ-5 самых грязных регионов. По данным РБК за 2020 год масса ЗВ составил:

  1. Красноярский край (2,7 млн тонн),
  2. Кемеровская область (1,7 млн тонн),
  3. Ханты-Мансийский автономный округ (1,2 млн тонн),
  4. Свердловская область (0,926 млн тонн)
  5. Ямало-Ненецкий автономный округ (0,9 млн тонн).

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Автор: Петр Савельев
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