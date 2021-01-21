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В Красноярске снова ввели режим «черного неба»

В Красноярске снова ввели режим «черного неба»
Автор фото: Vatlife. Иллюстрация: pixabay.com

Как сообщает Среднесибирское управление гидрометеослужбы, режим неблагоприятных метеоусловий будет действовать до 19.00 22 января. В минэкологии края сообщили, что переходят на усиленный режим работы.

#НОВОСТИ

Экологические инспекторы будут круглосуточно патрулировать улицы, а также выезжать на жалобы горожан и делать замеры с использованием передвижной лаборатории. Также они намерены совместно с прокуратурой проверить семь предприятий, на деятельность которых чаще всего жаловались красноярцы.

Как пояснила замминистра экологии края Юлия Гуменюк, ведомство возвращается к системе внеплановых проверок.

Министерство напоминает о том, что сообщать о нарушениях природоохранного законодательства можно круглосуточно по телефону горячей линии: 8-800-20-11-116. Текущая информация о состоянии воздуха размещается на сайте краевого Центра мониторинга качества окружающей среды или в мобильном приложении Krasecology. Информация с автоматизированных постов обновляется каждые 20 минут.

Отметим, в 2020 году режим неблагоприятных метеоусловий объявляли восемь раз, в последний – перед самым Новым годом.

Напомним, недавно в Красноярском крае впервые был осужден директор предприятия, отравлявшего окружающую среду. Ему назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.

 

 

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