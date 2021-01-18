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В Красноярском крае впервые осужден директор предприятия, загрязнявшего окружающую среду

В Красноярском крае впервые осужден директор предприятия, загрязнявшего окружающую среду
Автор фото: JuergenPM. Иллюстрация: pixabay.com

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю, суд признал виновным руководителя предприятия в Емельяновском районе, ему назначено наказание в виде штрафа.

#НОВОСТИ

В главке не сообщают название предприятия, известно лишь, что сотрудникам следственно-оперативной группы по экологическим преступлениям поступила информация о серьезном превышении ПДК загрязняющих веществ в пригороде Красноярска. Сотрудники полиции совместно со специалистами краевого министерства экологии выявили загрязнителя, в отношении предприятия было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.251 УК «Загрязнение атмосферы».

Как уточняют в пресс-службе полиции, эксперты лаборатории КГБУ «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края» зафиксировали значительные превышения ПДК по свинцу – в 18 раз, по взвешенным веществам – в 1,9 раза).

Суд, изучив материалы дела, назначил предпринимателю штраф в размере 25 тысяч рублей.

 

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