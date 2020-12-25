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Снова НМУ: в Красноярске объявлен режим «черного неба»

Снова НМУ: в Красноярске объявлен режим «черного неба»
Иллюстрация: zen.yandex.ru

В конце рабочей недели в Красноярске объявлен режим НМУ. Пока прогнозируемая продолжительность — четыре дня, начиная с 26 декабря. Это уже восьмой раз в 2020 году.

#НОВОСТИ
О том, что режим введен, свиетельствует соответствующий документ среднесибирского УГМС. Он сегожня раослан по разным ведомставам, а достоянием паблика распоряжение стало, благоадря экологу Сергею Шахматову, запостившему документ в соцсетях.  

С 19:00 часов 26 декабря до 19:00 часов 29 декабря на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в информационном письме.

Добавим, режим НМУ введен в Красноярске в восьммой раз с начала 2020 года. Предыдущий ввожидся месяц назад, с 27  по 30 ноября. 

 

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