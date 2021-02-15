Красноярским предприятиям станут по-новому считать штрафы за загрязнение воздуха

В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ разработали и утвердили новую методику оценки вреда от выбросов. Действовать она начнет с завтрашнего дня.

С 16 февраля 2021 года в России начнет действовать новая методика расчета размеров вреда атмосферному воздуху как компоненту природной среды. Приказ о ее утверждении был подписан в Минприроде РФ 28 января этого года, а 5 февраля документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Новые правила касаются как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, которые в процессе своей деятельности загрязняют воздух сверх установленных норм. Также в них предусмотрены различные подходы к оценке вреда в период действия режима «черного неба» и без него.

При этом, как сказано в документе, теперь за загрязнение воздуха придется платить отдельно, даже тем, кто платит за негативное воздействие на окружающую среду в целом (по ст. 16 N7-ФЗ от 10.01.2002).

Новая методика не будет распространяться на радиоактивное загрязнение и на вред, нанесенный воздуху до ее принятия.