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Заволокло: режим «черного неба» не снимут до конца месяца

Заволокло: режим «черного неба» не снимут до конца месяца
Иллюстрация: tvk6.ru

В Красноярске на трое суток введен режим неблагоприятных метеоусловий, сообщает Среднесибирское УГМС.

#НОВОСТИ

С 14 часов 27 ноября до 14 часов 30 ноября на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — пишут метеорологи.

Отборы проб атмосферного воздуха провели во всех районах города. Результаты показали превышения концентраций по оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота до 1,5 ПДК. Датчики автоматизированных постов наблюдения территориальной сети показали превышения по сероводороду в микрорайоне Солнечный до 1,9 ПДК, а также в микрорайоне Покровка по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) до 1,1 ПДК.

Добавим, режим НМУ введен в Красноярске в седьмой раз с начала 2020 года и второй раз в текущем месяце. В последний раз он действовал с 16 по 18 ноября.

 

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