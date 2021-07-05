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«Черное небо» объявлено в Красноярске и Минусинске

«Черное небо» объявлено в Красноярске и Минусинске
Иллюстрация: catherineasquithgallery.com

Красноярск и Минусинск объявили режим «черного неба», — рапортует Роспотребнадзор края со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

#НОВОСТИ

По данным ведомства, в городах ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Режим будет действовать в Красноярске с 5 июля до 19:00 по местному времени 6 июля, в Минусинске — до 07:00 7 июля.

Для предупреждения ухудшения состояния здоровья следует ограничить в этот период пребывание на улицах»,— говорится в сообщении.

Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае усилят мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки в городах.

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Автор: Петр Савельев
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