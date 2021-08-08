Красноярск ввели в режим «черного неба» из-за задымления
В Красноярске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, в просторечии известного как режим «черного неба», — сообщает Минэкологии края.
Причина — сильное задымление, вызванное лесными пожарами в Якутии.
По информации Среднесибирского УГМС, режим первой степени будет действовать в Красноярске с 17:00 7 августа 2021 года до 17:00 10 августа 2021 года <...> введение НМУ связано с задымлением, которое фиксируется в регионе из-за лесных пожаров в Якутии», — написано в сообщении.
В этот период все предприятия обязаны уменьшать выбросы в атмосферный воздух. Соответствующие письма уже отправлены в их адрес.
По состоянию на 7 августа зафиксировано превышение гигиенических нормативов по содержанию взвешенных веществ.
В Красноярске в двух пробах содержание взвешенных частиц превышает гигиенический норматив в 3,5 — 3,6 раза, содержание взвешенных частиц РМ2.5 превышает гигиенический норматив в 1,8-1,9 раза, содержание взвешенных веществ в 1,1 раза», — сообщает Роспотребнадзор края.
Всего в России действует 180 лесных пожаров на площади 1 285 404 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 3 пожара в Красноярском крае на площади 3 522 га, уточняла «Авиалесоохрана».
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