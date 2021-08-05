Красноярский край стал абсолютным чемпионом России по экстремальному загрязнению воздуха

В первом полугодии 2021 года в России было зафиксировано около двухсот случаев сильного и очень сильного загрязнения воздуха. Подавляющее большинство их пришлось на Красноярский край.

В январе-июне 2021 года в Красноярском крае произошло 126 инцидентов, связанных с сильным загрязнением воздуха. Такие данные приводят аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это почти 70% от всех подобных случаев, зафиксированных в стране. Основные выбросы приходились на сероводород, диоксид серы, а также бензапирен.

Следом за Красноярским краем с очень большим отрывом идут Оренбургская область (15 случаев), Архангельская область (12 случаев), Бурятия (7 случаев) и Хакасия (5 случаев).

Всего по России в первые шесть месяцев этого года был зафиксирован 181 случай сильного и очень сильного загрязнения воздуха. Это в 3,9 раза превосходит прошлогодние показатели и является абсолютным максимумом за последние 17 лет. В ряду прочего это связано улучшением качества мониторинга окружающей среды и восстановлением производства.

Вредное воздействие на атмосферу объективно усилилось из-за посткризисного восстановительного роста промышленности. Даже если не учитывать данные, полученные от новых автоматизированных станций, то выявленные за первое полугодие случаи высокого загрязнения воздуха все равно существенно превосходят показатели предыдущих лет», — говорит президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

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