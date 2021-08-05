Красноярский край стал абсолютным чемпионом России по экстремальному загрязнению воздуха
В первом полугодии 2021 года в России было зафиксировано около двухсот случаев сильного и очень сильного загрязнения воздуха. Подавляющее большинство их пришлось на Красноярский край.
Вредное воздействие на атмосферу объективно усилилось из-за посткризисного восстановительного роста промышленности. Даже если не учитывать данные, полученные от новых автоматизированных станций, то выявленные за первое полугодие случаи высокого загрязнения воздуха все равно существенно превосходят показатели предыдущих лет», — говорит президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.
В массе своей деньги федерального бюджета пойдут на модернизацию транспортного сектора и системы теплоснабжения. Но есть и некоторые элементы газификации.
Красноярскому бизнесу сулят льготные кредиты на экомодернизацию
Подобную поддержку могут получить еще одиннадцать городов, которые, вместе с Красноярском, входят в нацпроект «Чистый воздух». Правительство и банки сейчас прорабатывают этот вопрос.
Генеральная прокуратура недовольна экологической активностью властей Красноярского края
Во время своего визита в регион замгенпрокурора Дмитрий Демешин объявил предостережение двум высокопоставленным краевым чиновникам за свалки и загрязнение почвы.