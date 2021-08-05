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Красноярский край стал абсолютным чемпионом России по экстремальному загрязнению воздуха

Красноярский край стал абсолютным чемпионом России по экстремальному загрязнению воздуха
Иллюстрация: aakolotov.livejournal.com

В первом полугодии 2021 года в России было зафиксировано около двухсот случаев сильного и очень сильного загрязнения воздуха. Подавляющее большинство их пришлось на Красноярский край.

#НОВОСТИ
В январе-июне 2021 года в Красноярском крае произошло 126 инцидентов, связанных с сильным загрязнением воздуха. Такие данные приводят аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это почти 70% от всех подобных случаев, зафиксированных в стране. Основные выбросы приходились на сероводород, диоксид серы, а также бензапирен. 
 
Следом за Красноярским краем с очень большим отрывом идут Оренбургская область (15 случаев), Архангельская область (12 случаев), Бурятия (7 случаев) и Хакасия (5 случаев).
 
Красноярский край стал абсолютным чемпионом России по экстремальному загрязнению воздуха 1
 
Всего по России в первые шесть месяцев этого года был зафиксирован 181 случай сильного и очень сильного загрязнения воздуха. Это в 3,9 раза превосходит прошлогодние показатели и является абсолютным максимумом за последние 17 лет. В ряду прочего это связано улучшением качества мониторинга окружающей среды и восстановлением производства.
Вредное воздействие на атмосферу объективно усилилось из-за посткризисного восстановительного роста промышленности. Даже если не учитывать данные, полученные от новых автоматизированных станций, то выявленные за первое полугодие случаи высокого загрязнения воздуха все равно существенно превосходят показатели предыдущих лет», — говорит президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.
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В массе своей деньги федерального бюджета пойдут на модернизацию транспортного сектора и системы теплоснабжения. Но есть и некоторые элементы газификации.

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Подобную поддержку могут получить еще одиннадцать городов, которые, вместе с Красноярском, входят в нацпроект «Чистый воздух». Правительство и банки сейчас прорабатывают этот вопрос.

Генеральная прокуратура недовольна экологической активностью властей Красноярского края

Во время своего визита в регион замгенпрокурора Дмитрий Демешин объявил предостережение двум высокопоставленным краевым чиновникам за свалки и загрязнение почвы.

 

Автор: Петр Савельев
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