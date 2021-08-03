Генеральная прокуратура недовольна экологической активностью властей Красноярского края

Во время своего визита в регион замгенпрокурора Дмитрий Демешин объявил предостережение двум высокопоставленным краевым чиновникам за свалки и загрязнение почвы.

В поле зрения Дмитрия Демешина попали заместитель председателя правительства Красноярского края Николай Зуев и министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых, сообщает региональная прокуратура.

К первому претензии возникли из-за того, что краевое предприятие « Красноярскнефтепродукт » уже довольно долго не может ликвидировать загрязнение почвы и грунтовых вод в районе бывшей нефтебазы. По этой же причине получил предупреждение генеральный директор компании Борис Золотарев.

Претензии же к экологическому министру связаны с мусорной реформой – его ведомство, по мнению Демишина, не обеспечило эффективного функционирования системы размещения, утилизации и переработки твердых коммунальных отходов в Лесосибирской, Ачинской и Назаровской технологических зонах, из-за чего в этих территориях выросло число стихийных свалок.

Власти края загрязнение топливом грунта на участке бывшей нефтебазы КНП не отрицают, но уверяют, что компания сейчас проводит ряд мероприятий для снижения нагрузки на окружающую среду. Проект же рекулультивации этого участка обещают подготовить до конца ноября 2021 года.

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