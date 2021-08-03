Генеральная прокуратура недовольна экологической активностью властей Красноярского края
Во время своего визита в регион замгенпрокурора Дмитрий Демешин объявил предостережение двум высокопоставленным краевым чиновникам за свалки и загрязнение почвы.
Министерство экологии и природопользования Красноярского края обратилось в арбитражный суд с иском — власти требуют у «Красноярскнефтепродукта» 300 млн руб. за разлив топлива.
Сибири назначили куратора из числа вице-премьеров
С начала апреля в Сибирском федеральном округе пустует кресло полномочного представителя президента. Преемник до сих пор не определен. Зато появился куратор.
Красноярскому бизнесу сулят льготные кредиты на экомодернизацию
Подобную поддержку могут получить еще одиннадцать городов, которые, вместе с Красноярском, входят в нацпроект «Чистый воздух». Правительство и банки сейчас прорабатывают этот вопрос.