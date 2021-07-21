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Красноярскому бизнесу сулят льготные кредиты на экомодернизацию

Красноярскому бизнесу сулят льготные кредиты на экомодернизацию
Иллюстрация: krskfoto.livejournal.com

Подобную поддержку могут получить еще одиннадцать городов, которые, вместе с Красноярском, входят в нацпроект «Чистый воздух». Правительство и банки сейчас прорабатывают этот вопрос.

#НОВОСТИ
Российские банки могут начать выдавать предприятиям по льготным ставкам кредиты, которые можно будет потратить на повышение их экологичности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо вице-премьера РФ Виктории Абрамченко (есть в распоряжении редакции).
 
Как пишет издание, в этом послании Абрамченко поручила Минпромторгу, Сберу и госкорпорации ВЭБ.РФ проработать этот вопрос для 12 городов, которые входят в проект «Чистый воздух». Речь идет о Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
 
Предполагается, что банки, выдающие такие экокредиты предприятиям этих городов, будут получать субсидии из бюджета.
 
На каких именно условиях будут выдаваться эти кредиты, пока неясно — ответственные лица должны проработать вопрос к 28 июля.
 
Напомним, что буквально пару дней назад Виктория Абрамченко была назначена куратором Сибирского федерального округа. В своем Instagram по этому поводу она тогда написала, что экология будет важным аспектом ее работы на этом поприще.
В округе актуальны проблемы ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, создания инфраструктуры для обращения с отходами разного класса, снижения вредных выбросов в атмосферу, реабилитации водных объектов», — уточнила она.
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Автор: Петр Савельев
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