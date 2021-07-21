Красноярскому бизнесу сулят льготные кредиты на экомодернизацию

Подобную поддержку могут получить еще одиннадцать городов, которые, вместе с Красноярском, входят в нацпроект «Чистый воздух». Правительство и банки сейчас прорабатывают этот вопрос.

Российские банки могут начать выдавать предприятиям по льготным ставкам кредиты, которые можно будет потратить на повышение их экологичности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо вице-премьера РФ Виктории Абрамченко (есть в распоряжении редакции).

Как пишет издание, в этом послании Абрамченко поручила Минпромторгу, Сберу и госкорпорации ВЭБ.РФ проработать этот вопрос для 12 городов, которые входят в проект «Чистый воздух». Речь идет о Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

Предполагается, что банки, выдающие такие экокредиты предприятиям этих городов, будут получать субсидии из бюджета.

На каких именно условиях будут выдаваться эти кредиты, пока неясно — ответственные лица должны проработать вопрос к 28 июля.

Instagram по этому поводу она тогда написала, что экология будет важным аспектом ее работы на этом поприще. Напомним, что буквально пару дней назад Виктория Абрамченко была назначена куратором Сибирского федерального округа. В своемпо этому поводу она тогда написала, что экология будет важным аспектом ее работы на этом поприще.

В округе актуальны проблемы ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, создания инфраструктуры для обращения с отходами разного класса, снижения вредных выбросов в атмосферу, реабилитации водных объектов», — уточнила она.

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