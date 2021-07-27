Правительство края требует с КНП 300 млн за разлив дизтоплива

Министерство экологии и природопользования Красноярского края обратилось в арбитражный суд с иском — власти требуют у «Красноярскнефтепродукта» 300 млн руб. за разлив топлива.

ЧП произошло в марте прошлого года в селе Рыбное в Мотыгинском районе. Тогда на предприятии случилась разгерметизация дизельного трубопровода, в результате чего произошел разлив 95 тонн ГСМ.

Это привело к загрязнению реки Ангара нефтепродуктами. Экологический вред власти оценивает в 304,008 млн рублей.

Напомним, разлив нефтепродуктов случился на площади 8 тыс. кв.

После ЧП в Мотыгинском районе администрация ввела режим ЧС.