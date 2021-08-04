Сибири дадут денег на экологию. Красноярска в списке нет

В массе своей деньги федерального бюджета пойдут на модернизацию транспортного сектора и системы теплоснабжения. Но есть и некоторые элементы газификации.

На реализацию экологических программ в 2021-2022 годах трем сибирским регионам из федерального бюджета выделят около 4,6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Деньги пойдут в Забайкальский край (1,27 млрд), Кемеровскую (2,7 млрд) и Омскую (613,4 млн) области. Как их распределят внутри этих территорий, полностью не известно. Однако в пресс-службе правительства говорят, что больше всех — 1,1 млрд рублей — получит Новокузнецк.

На них в городе отремонтируют трамвайные пути и троллейбусные сети, а также построят теплотрассы и газопроводы. Это поможет перевести жителей частных домов на централизованное теплоснабжение взамен печному отоплению, которое ещё используется в регионе», — уточнили в кабмине.

Плюс к этому, 914 млн пойдут в Читу — на покупку новых троллейбусов и строительство депо, а также закрытие старых угольных котельных. Все же деньги Омской области получит областной центр, для которого закупят более экологичные автобусы, работающие на газу.

Деньги выделяются в рамках нацпроекта «Чистый воздух», по которому Красноярск в июне этого года уже получил 2 млрд рублей, на новые трамваи и троллейбусы.

Напомним, что в апреле 2021 года губернатор Красноярского края Александр Усс попросил у федерации на экологические нужды региона 191 млрд рублей.

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