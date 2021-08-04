Сибири дадут денег на экологию. Красноярска в списке нет
В массе своей деньги федерального бюджета пойдут на модернизацию транспортного сектора и системы теплоснабжения. Но есть и некоторые элементы газификации.
На них в городе отремонтируют трамвайные пути и троллейбусные сети, а также построят теплотрассы и газопроводы. Это поможет перевести жителей частных домов на централизованное теплоснабжение взамен печному отоплению, которое ещё используется в регионе», — уточнили в кабмине.
С начала апреля в Сибирском федеральном округе пустует кресло полномочного представителя президента. Преемник до сих пор не определен. Зато появился куратор.
Красноярскому бизнесу сулят льготные кредиты на экомодернизацию
Подобную поддержку могут получить еще одиннадцать городов, которые, вместе с Красноярском, входят в нацпроект «Чистый воздух». Правительство и банки сейчас прорабатывают этот вопрос.
Генеральная прокуратура недовольна экологической активностью властей Красноярского края
Во время своего визита в регион замгенпрокурора Дмитрий Демешин объявил предостережение двум высокопоставленным краевым чиновникам за свалки и загрязнение почвы.