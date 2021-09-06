Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 07.09
72,95
86,57
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Уяр этой зимой может остаться без отопления

Уяр этой зимой может остаться без отопления
Иллюстрация: ждвокзалы.рф

Муниципальное предприятие города, отвечающее за ЖКХ, накопило долгов перед энергетиками и отказывается по ним платить. Куда ушли деньги, неизвестно — счет арестован, но пуст.

#НОВОСТИ
«Красноярскэнергосбыт» отключил электропитание на котельных и насосных станция Уяра, принадлежащих муниципальному предприятию «Городское коммунальное хозяйство». Произошло это из-за долга в 8 млн рублей, которые она задолжала энергетикам, рассказали в пресс-службе «Красноярэнергосбыта».
 
Как говорят в компании, горожане и организации Уяра исправно платят по счетам ха тепло и горячую воду, но на счет МУПа, который сейчас арестован, эти деньги не поступают. Куда они уходят, энергетикам неизвестно.
 
Как пояснили в «Красноярскэнергосбыте» DK.RU, подобная практика в отношениях с ГКХ складывается уже пять лет. Но раньше, перед началом отопительного сезона, они полностью закрывали этот долг. Но в этом году такого не произошло — частично, пусть и с опозданием, они платили, но этого оказалось недостаточно, в результате чего за девять месяцев и скопился 8-миллионный долг.
 
Как говорит исполнительный директор «Красноярскэнергосбыта» Олег Дьяченко, общая сумма долгов «Городского коммунального хозяйства» Уяра всем поставщикам ресурсов составляет несколько десятков миллионов рублей.
Таким образом, можно предположить, что у предприятия на сегодняшний день имеются все признаки банкротства. И при этом глава г. Уяра игнорирует все совещания по проблемному предприятию, оставляет без ответа требования ресурсоснабжающей организации», — говорит он.
Энергетики говорят, что, несмотря на прошлую практику, ГКХ вряд ли сможет заплатить хотя бы часть накопленного долга. Поэтому 11 котельных и 7 насосных станций, от которых зависит весь Уяр (кроме жилья с альтернативными источниками тепла), был отключены от электроснабжения.
 
Читайте также:
Красноярскэнергосбыт пригрозил уголовными делами 37 управляющим компаниям

Энергетики начинают борьбу с должниками. В «черный список» попали 37 обслуживающих УК и ТСЖ, которые имеют многомесячные долги, и накопили задолженность общей суммой более 45 млн рублей.

Выручка Красноярскэнергосбыта выросла на 11%

Первые шесть месяцев 2021 года оказались для энергетиков весьма плодотворными. Они не только увеличили выручку, но и получили часть денег с должников.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает теплая вторая неделя сентябряКрасноярск ожидает теплая вторая неделя сентября
  • Воздушная заправка: о чем красноярцы договаривались на ВЭФВоздушная заправка: о чем красноярцы договаривались на ВЭФ
  • Роспотребнадзор: ковид идет на спад, но радоваться раноРоспотребнадзор: ковид идет на спад, но радоваться рано
  • Красноярск входит в десятку кадровых городов-доноров страныКрасноярск входит в десятку кадровых городов-доноров страны
  • Туда нельзя: улицы Красноярска, по которым не надо ездитьТуда нельзя: улицы Красноярска, по которым не надо ездить
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.