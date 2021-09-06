Уяр этой зимой может остаться без отопления
Муниципальное предприятие города, отвечающее за ЖКХ, накопило долгов перед энергетиками и отказывается по ним платить. Куда ушли деньги, неизвестно — счет арестован, но пуст.
«Красноярскэнергосбыт» отключил электропитание на котельных и насосных станция Уяра, принадлежащих муниципальному предприятию «Городское коммунальное хозяйство». Произошло это из-за долга в 8 млн рублей, которые она задолжала энергетикам, рассказали в пресс-службе «Красноярэнергосбыта».
Как говорят в компании, горожане и организации Уяра исправно платят по счетам ха тепло и горячую воду, но на счет МУПа, который сейчас арестован, эти деньги не поступают. Куда они уходят, энергетикам неизвестно.
Как пояснили в «Красноярскэнергосбыте» DK.RU, подобная практика в отношениях с ГКХ складывается уже пять лет. Но раньше, перед началом отопительного сезона, они полностью закрывали этот долг. Но в этом году такого не произошло — частично, пусть и с опозданием, они платили, но этого оказалось недостаточно, в результате чего за девять месяцев и скопился 8-миллионный долг.
Как говорит исполнительный директор «Красноярскэнергосбыта» Олег Дьяченко, общая сумма долгов «Городского коммунального хозяйства» Уяра всем поставщикам ресурсов составляет несколько десятков миллионов рублей.
Таким образом, можно предположить, что у предприятия на сегодняшний день имеются все признаки банкротства. И при этом глава г. Уяра игнорирует все совещания по проблемному предприятию, оставляет без ответа требования ресурсоснабжающей организации», — говорит он.
Энергетики говорят, что, несмотря на прошлую практику, ГКХ вряд ли сможет заплатить хотя бы часть накопленного долга. Поэтому 11 котельных и 7 насосных станций, от которых зависит весь Уяр (кроме жилья с альтернативными источниками тепла), был отключены от электроснабжения.
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