Выручка Красноярскэнергосбыта выросла на 11%

Первые шесть месяцев 2021 года оказались для энергетиков весьма плодотворными. Они не только увеличили выручку, но и получили часть денег с должников.

В январе-июне 2021 году выручка Красноярскэнергосбыта от продажи электроэнергии и мощности на розничном рынке составила 22,8 млрд рублей (с НДС). Это больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года на 11%, сообщили в пресс-службе компании. Основной причиной роста выручки стало увеличение объемов полезного отпуска электроэнергии и ее средневзвешенной цены — на 7% и 0,8% соответственно.

В общей сложности за первые полгода 2021-го энергетики отпустили потребителям 6,1 млрд кВт*ч. Это больше, чем год назад на 421,5 млн кВт*ч.

На рост потребления повлиял температурный фактор: понижение среднесуточной температуры воздуха в первом полугодии на −5,2°С относительно аналогичного периода прошлого года дало прирост почти на 340 млн кВт*ч. А позднее окончание отопительного сезона увеличило потребление еще на 13 млн кВт*ч.», — рассказали в Красноярскэнергосбыте.

Помимо этого, энергетикам удалось примерно на 3% сократить объем долгов потребителей перед сбытовой компанией и теперь он составляет 5,22 млрд рублей, из которых 1,1 млрд — задолженность населения региона. Однако большая часть — числится за предприятиями ЖКХ (23%) и управляющими компаниями (13%). Суммарно предприятия из этих сфер должны энергосбыту 1,8 млрд рублей. Крупнейшими должниками на сегодня являются ООО «Теплотехник» (г. Минусинск) — 253,4 млн рублей, ООО «Строительная компания» — 116,5 млн рублей, ООО «СибЭкоПром» — 86,1 млн рублей.

За шесть месяцев этого года Красноярскэнергосбыт предъявил потребителям около 19 тысяч исковых заявлений о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию на общую сумму 820 млн рублей. Из них 1,2 тысячи исков — к юридическим лицам на сумму 680 млн рублей и 17,6 тысячи исков — к физическим лицам на сумму 134,4 млн рублей», — говорят в компании.

В Красноярскэнергосбыте продолжается работа над проектом по созданию единого расчетно-информационного центра обслуживания клиентов (ЕРИЦ). С учетом недавно присоединившегося к нему МУП ЖКХ Назаровского района, за отчетный период энергетики собрали и перечислили производителям и поставщикам коммунальных услуг, вошедшим в проект ЕРИЦ, 1,717 млрд рублей, что на 5,5% больше аналогичного периода прошлого года.

Удалось увеличить и собираемость взносов за капремонт — всего их собрали 1,342 млрд рублей (+79 млн к прошлогоднему уровню), что составляет 91,7% от плановой цифры (+4,1 процентный пункт к первому полугодию 2020-го). А за вывоз ТКО компания получила и перевела региональным операторам 459,5 млн рублей.

Все это позволило Красноярскэнергосбыту в полной мере исполнить свои налоговые обязательства. В целом энергетики перечислили в бюджеты разных уровней 722,98 млн рублей, из которых 491,38 млн рублей — в федеральный, 231,26 млн рублей — в краевой и 343 тысячи рублей — в местный. Платежи во внебюджетные фонды (пенсионный, медицинского и социального страхования) составили 135,83 млн рублей.