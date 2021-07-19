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Красноярскэнергосбыт пригрозил уголовными делами 37 управляющим компаниям

Красноярскэнергосбыт пригрозил уголовными делами 37 управляющим компаниям
Автор фото: RODNEY. Иллюстрация: pexels.com

Энергетики начинают борьбу с должниками. В «черный список» попали 37 обслуживающих УК и ТСЖ, которые имеют многомесячные долги, и накопили задолженность общей суммой более 45 млн рублей.

#НОВОСТИ

Самый крупный должник среди управляющих компаний – это УК «ЖКК», которая обслуживает 62 дома в Заозерном. За два года она накопила 9 млн рублей: компания платила только за электричество, израсходованное на общедомовые нужды, а с января 2021 года перестала платить совсем. По итогам проверки стройнадзора УК «ЖКК» уже была привлечена к ответственности за управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Второе и третье место по сумме долга занимают две управляющие компании, входившие в группу компаний «Красноярье», - ООО УК «Городская» и ООО УК «Базис». «Городская», которая сейчас обслуживает всего три дома в центре Красноярска, игнорирует энергетиков с октября 2017 года и задолжала уже более 9 млн рублей. Долг «Базиса», в ведении которого находится 30 домов на правобережье Красноярска - почти 7,6 млн рублей. Эти задолженности просужены, отмечают в энергосбыте, однако взыскать их все равно невозможно: счета компаний-должников, как правило, пусты.

По каждой из 37 организаций направлены обращения в краевую и районные прокуратуры, а также Стройнадзор. По 19 компаниям энергосбыт направил заявления в полицию, чтобы проверить правомерность расходования УК денег, собранных с населения.

«Мы уверены, что большая часть жителей оплату в адрес управляющих компаний производит регулярно, но эти деньги до нас не доходят. А значит, огромная задолженность по платежам за потребленную электроэнергию может являться результатом умышленных действий со стороны руководящих работников обслуживающих организаций», - заявил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Действующее законодательство предусматривает возможность отзыва лицензии у УК при наличии задолженности за поставку ресурсов. А если действия руководителей будут признаны умышленными, то в отношении этих должностных лиц будут возбуждены уголовные дела.

 

Автор: Петр Савельев
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