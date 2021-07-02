Отопление Покровки переключат на ТЭЦ-3

Чтобы задействовать ресурсы этой теплоцентрали для замещения неэффективных малых котельных в этом районе, СГК предстоит построить почти полтора километра новых сетей.

На следующей неделе Сибирская генерирующая компания начнет строить новые теплосети в Покровке, для переключения отопления части домов в этом районе на мощности ТЭЦ-3. Об этом сообщили в пресс-службе энергетиков.

Здесь предстоит построить трубопровод диаметром 150 мм и протяженностью 1,4 км, чтобы переключить на теплоснабжение от Красноярской ТЭЦ-3 СГК потребителей муниципальных котельных на улицах Гагарина, Продольная и Степана Разина. Кроме того, на пересечении улиц Чернышевского и Березина будет построен и современный тепловой пункт», — говорят в компании.

Работы стартуют 5 июля 2021 и будут вестись в три этапа:

с 5 по 26 июля — от пересечения с улицей Мужества до улицы Дальневосточной (до дома по адресу улица Офицерская, 52/1);

с 26 по 31 июля — на пересечении с улицей Дальневосточной от дома по адресу улица Офицерская, 52/1, до дома по адресу улица Дальневосточная, 39;

с 31 июля по 23 августа — от пересечения с улицей Дальневосточной (Дальневосточная, 39) до дома по адресу улица Чернышевского, 90.

На время строительства поворот с улицы Мужества на улицу Чернышевского перекроют.

Также в скором времени энергетики начнут строить новые теплосети для замещения муниципальных котельных в Косом переулке и на улице Диксона, а также 12 малых котельных в районе улицы Спандаряна. Всего в этом году СГК планирует создать условия для закрытия 20 подобных источников тепла в Красноярске.