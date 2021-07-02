Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.07
72,90
86,41
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Отопление Покровки переключат на ТЭЦ-3

Отопление Покровки переключат на ТЭЦ-3
Иллюстрация: sibgenco.online

Чтобы задействовать ресурсы этой теплоцентрали для замещения неэффективных малых котельных в этом районе, СГК предстоит построить почти полтора километра новых сетей.

#НОВОСТИ
На следующей неделе Сибирская генерирующая компания начнет строить новые теплосети в Покровке, для переключения отопления части домов в этом районе на мощности ТЭЦ-3. Об этом сообщили в пресс-службе энергетиков.
Здесь предстоит построить трубопровод диаметром 150 мм и протяженностью 1,4 км, чтобы переключить на теплоснабжение от Красноярской ТЭЦ-3 СГК потребителей муниципальных котельных на улицах Гагарина, Продольная и Степана Разина. Кроме того, на пересечении улиц Чернышевского и Березина будет построен и современный тепловой пункт», — говорят в компании.
Работы стартуют 5 июля 2021 и будут вестись в три этапа:
  • с 5 по 26 июля — от пересечения с улицей Мужества до улицы Дальневосточной (до дома по адресу улица Офицерская, 52/1);
  • с 26 по 31 июля — на пересечении с улицей Дальневосточной от дома по адресу улица Офицерская, 52/1, до дома по адресу улица Дальневосточная, 39;
  • с 31 июля по 23 августа — от пересечения с улицей Дальневосточной (Дальневосточная, 39) до дома по адресу улица Чернышевского, 90.
На время строительства поворот с улицы Мужества на улицу Чернышевского перекроют.
 
Отопление Покровки переключат на ТЭЦ-3 1
 
Также в скором времени энергетики начнут строить новые теплосети для замещения муниципальных котельных в Косом переулке и на улице Диксона, а также 12 малых котельных в районе улицы Спандаряна. Всего в этом году СГК планирует создать условия для закрытия 20 подобных источников тепла в Красноярске.
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Два красноярских застройщика могут потерять право работать с дольщикамиДва красноярских застройщика могут потерять право работать с дольщиками
  • В Красноярском крае появятся еще две профессиональные футбольные командыВ Красноярском крае появятся еще две профессиональные футбольные команды
  • Самые вкусные и странные: июньский номер «Делового квартала» посвящён общепитуСамые вкусные и странные: июньский номер «Делового квартала» посвящён общепиту
  • Опрос: Будете заставлять вакцинироваться сотрудников?Опрос: Будете заставлять вакцинироваться сотрудников?
  • Бизнес-центр «Баланс» переключили на теплоснабжение от ТЭЦ-2Бизнес-центр «Баланс» переключили на теплоснабжение от ТЭЦ-2
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.